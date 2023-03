Tanti premi in palio: il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Ageop per il progetto “Lotto anch’io”, dedicato alla ricerca sui tumori solidi dei bambini

Dopo il grande successo dell’iniziativa ideata lo scorso anno, con quasi 350 iscritti, torna anche quest’anno la “Caccia alle Uova”, iniziativa benefica organizzata dagli esercenti del Quartiere Albertii.

L’evento è in programma nel pomeriggio di sabato 1 aprile, dalle 15 alle 18, nell’intero quartiere, fra piazza Bernini, viale Alberti, via Brunelleschi e via Le Corbusier. Il ricavato delle iscrizioni e della vendita delle uova di cioccolato – che sarà possibile acquistare il giorno stesso presso lo stand in Piazza Bernini allestito da Ageop – sarà devoluto in beneficenza per il progetto “Lotto anch’io”, dedicato alla ricerca sui tumori solidi dei bambini. Nell’occasione sarà possibile fare anche donazioni libere al progetto.

A rendere fattibile l’iniziativa è anche la collaborazione che si è creata con numerose scuole cittadine, i cui alunni dipingeranno centinaia di uova e le consegneranno agli esercenti del Quartiere che aderiscono. In particolare, collaborano il Polo Lama Sud, le scuole “Gaudenzi”, “Fusconi”, “Tavelli”, “Randi” e “La mongolfiera”.

Sabato prossimo, a partire dalle 15, chi si è iscritto all’evento si recherà al Quartiere, e avrà tre ore di tempo per cercare – nelle varie strade della zona – il maggior numero possibile di uova, che nel frattempo gli esercenti avranno nascosto. Entro le 18, il “raccolto” andrà riportato al punto di consegna di piazza Bernini, dove verrà effettuato il conteggio: chi avrà raccolto il maggior numero di uova riceverà un premio.

Il montepremi messo in palio dagli esercenti è molto ricco. Fra le uova nascoste, dieci avranno anche dipinto un pesciolino: a chi le trova verrà regalato un gadget da Ageop. Un pesciolino rosso verrà inoltre regalato dall’Aquarium Center di via Le Corbusier a chiunque si presenterà con la ricevuta dal tagliando dell’acquisto dei biglietti.

L’iscrizione è da farsi entro giovedì 30 marzo, e costa 3 euro: sarà possibile iscriversi ai negozi Aquarium Center, Emily Dress, Cartoleria Giro Giro Tondo, “Merceria e …”