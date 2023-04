Le iniziative in Piazza del Popolo e Piazza Kennedy, tra eccellenze italiane e gastronomia locale

Quattro giornate, soprattutto il weekend, con tante persone nel centro storico di Ravenna, quelle contraddistinte da “Bell’Italia” e “Bella Romagna”, andato in scena in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy il 30 e 31 marzo e l’1 e 2 aprile, sotto l’egida di Confesercenti Ravenna-Cesena. Per la prima volta sono state accostate le eccellenze gastronomiche regionali italiane e quelle locali in felice connubio.

Bell’Italia in Piazza del Popolo infatti – all’ottava edizione – è un format molto collaudato patrocinato da Confesercenti a Ravenna, che la società Explicom porta da anni nelle principali città italiane per promuovere il meglio della produzione gastronomica “made in Italy”, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. “Bella Romagna” nella vicina Piazza Kennedy invece era un nuovo format che Confesercenti ha voluto sperimentare con successo per affiancare le eccellenze gastronomiche locali a quelle nazionali. L’organizzazione è stata affidata a Tuttifrutti.

L’offerta gastronomica è sempre più importante nelle città a vocazione turistica come Ravenna. Bell’Italia e Bella Romagna, insieme, costituiscono un evento di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale e locale, con l’obiettivo di inserire questo aspetto della nostra cultura materiale e tradizione all’interno dell’offerta turistica territoriale e del ventaglio di proposte esperienziali per i tanti visitatori della città. Nei giorni in cui si è tenuta la manifestazione, sono state tante le presenze di visitatori da fuori regione: certamente essi porteranno con sé un bel ricordo della città viva, festosa e accogliente che hanno trovato.

Gli stand in Piazza del Popolo erano una ventina, in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. In Piazza Kennedy, invece, tre ristoranti del territorio romagnolo – Mercato Coperto Ravenna, Cucina del Condominio Ravenna e Borgo dei Guidi di Cusercoli – hanno proposto al pubblico vari formati di pasta ripiena, come cappelletti, ravioli, tortelli, spoja lorda, e un dolce, la Zuppa Inglese, legata leggendariamente al poeta Byron.

Nello spazio coperto della piazza si sono tenuti anche incontri, conversazioni e degustazioni che hanno proposto inediti gemellaggi fra i prodotti della Romagna e quelli italiani. Come nel caso dello show cooking di Marco Cavallucci con la pasta ripiena che ha incontrato lo speck dell’Alto Adige, oppure come per la degustazione a tema della Zuppa Inglese unita al cannolo siciliano e allo zibibbo. Connubi perfettamente riusciti e apprezzati dal pubblico.

La manifestazione di Piazza del Popolo e Piazza Kennedy ha goduto del patrocinio del Comune di Ravenna e del sostegno di Romagna Acque. Agli incontri hanno partecipato Ravenna Food e Slow Food Ravenna. Media partner Radio Studio Delta.