La stagione primaverile entra nel vivo con tre giorni pieni di iniziative, tra cui uno street food, dei mercatini, una mostra e un tour

Dalla giornata di dopodomani, sabato 8 aprile, a lunedì 10 aprile compresi, infatti, in piazza Dora Markus, ci sarà il ritorno degli street food e dei mercatini pasquali. Si potranno, infatti, gustare pietanze provenienti da tutta Italia e i sapori del mondo cucinati nei food truck, parcheggiati, per l’occasione, in piazza.

Un appuntamento che, di fatto, dà il via alla stagione turistica e al calendario eventi della pro loco di Marina di Ravenna, già attiva da metà marzo coi mercatini domenicali. Mercatini che, in occasione del weekend pasquale e del lunedì di Pasquetta, si svolgeranno tutti i giorni. I visitatori potranno trovare le bancarella, come sempre, nell’ultimo tratto di via delle Nazioni.

Alla galleria “FaroArte” di largo Magnavacchi, inoltre, continua la bellissima mostra fotografica dal titolo “Maritime”, di Emmanuel Berry, allievo di Serge Gal, maestro, e curata da “Capit”. L’autore ha, infatti, appreso da Gal sia la fotografia di grande formato, sia la tecnica di laboratorio in bianco e nero. Vincitore di vari premi, la sua esposizione è visitabile nelle giornate di domani, venerdì 7 aprile, di dopodomani, sabato 8 aprile, e di domenica 9 aprile, tutti e tre i giorni dalle dalle 15.30 alle 18.30.

Infine, nella giornata di dopodomani, sabato 8 aprile, alle 18, “Riviera experience” organizza il bunker tour, con appuntamento in piazza Dora Markus. Per prenotare quest’ultima attività, è necessario telefonare al 351 6072377; mentre, per ricevere maggiori informazioni, è necessario visitare il sito web https://riviera-experience.it