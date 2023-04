Celebrazioni che culmineranno nella giornata del 25 aprile

Iniziano a Lugo le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione che culmineranno nella giornata del 25 aprile.

Si comincia sabato 8 aprile a Bizzuno, con la commemorazione e deposizione delle corone al cippo dedicato ai soldati inglesi e a quello dedicato ai caduti nelle due guerre mondiali che vedrà la partecipazione del sindaco Davide Ranalli. Alle 11.30, nel centro civico di Bizzuno, inaugura la mostra documentaria “I giorni della libertà, dagli ultimi momenti del conflitto alle iniziative di solidarietà post belliche”.

Nella mostra si raccontano gli ultimi giorni della guerra attraverso i diari di don Ravagli, parroco di Villa San Martino; i manifesti post conflitto del Comune di Lugo che testimoniano la voglia di ritorno alla normalità; l’opera degli sminatori che, con la loro bonifica, permisero la ripartenza economica; l’ospedale Umberto 1° nel dopoguerra attraverso le foto di Paolo Guerra; “I treni della felicità”, iniziativa di solidarietà tra nord e sud Italia che ha coinvolto anche Lugo e la Bassa Romagna.

La mostra è a cura dell’associazione Storia e Memoria della Bassa Romagna con la collaborazione dell’Archivio Storico del Comune, la Squadriglia del Grifo, l’Associazione Argylls Romagna Group e l’Associazione Wartime Friends.

Lunedì 10 aprile è il giorno in cui si ricorda l’ingresso a Lugo dei soldati indiani dopo aspri combattimenti sul fiume Senio che costarono la vita a molti di loro. Per ricordare questo sacrificio in viale Europa, all’angolo con via Mentana, c’è il monumento al 1° Jaipur Infantry. Alle 9.30 il sindaco Davide Ranalli deporrà una corona e saranno resi gli onori ai caduti.

Martedì 12 aprile, alle 10.15 al monumento ai Caduti in piazzetta Staffette Partigiane a Voltana, verrà celebrata la Liberazione di Voltana con i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado della frazione. Sarà presente il sindaco Davide Ranalli.