Il 13 aprile a Palazzo Rasponi con l’introduzione dell’Assessore Regionale Andrea Corsini e interventi di Alberto Pagani e Michele Marchi

Si terrà domani, 13 aprile, dalle ore 15.30-19.30 a Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, un convegno promosso dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, nella cornice dei moduli Jean Monnet, e patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, che sarà concluso da una lectio magistralis dell’ex Ministro e oggi presidente della Fondazione MedOr Marco Minniti, sul tema “Sfide e opportunità del Mediterraneo oggi”.

L’Università di Bologna ha infatti attivato dal settembre 2020, presso il Campus dell’Università di Ravenna, il corso di laurea Storia in società e culture del Mediterraneo ed ha aperto le aule universitarie alla cittadinanza ravennate offrendo momenti formativi e informativi dedicati all’area mediterranea, invitando i docenti italiani ed internazionali, giornalisti, politici, esperti di centri di ricerca, ma anche professionisti dell’impresa privata e del mondo della cooperazione e ancora operatori delle forze dell’ordine ad approfondire, discutere e mostrare prospettive, sfide e opportunità dell’area.

Per introdurre l’intervento di Minniti, Michele Marchi (professore di storia contemporanea e coordinatore del corso di laurea) e Alberto Pagani (già deputato della Repubblica e docente presso il corso di laurea) coordineranno due tavole rotonde dedicate ai temi della sicurezza e della diplomazia culturale in area mediterranea.

Tra i numerosi ospiti delle due tavole rotonde si ricordano l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri generale Gianni Nistri, Davide Tabarelli di Nomisma Energia e Oscar Guerra, amministratore delegato di Rosetti Marino, il Generale Del Casale, che ha diretto l’accademia militare di Modena ed il centro di alti studi della Difesa, Andera Gilli del Nato Defense College, ed altri specialisti, esperti nelle problematiche geopolitiche ed economiche dell’area mediterranea. L’intervento di Marco Minniti sarà introdotto dall’assessore della regione Emilia-Romagna Andrea Corsini.

Rivolgiamo alcune domande al prof. Alberto Pagani, docente di “terrorismo internazionale in epoca contemporanea” a Ravenna, che parteciperà all’evento.

Come mai l’Università ha organizzato nella sede decentrata di Ravenna questo evento?

In primo luogo perché Ravenna, che nel V secolo d.C, era capitale dell’impero romano d’occidente, è storicamente una cerniera tra i popoli di oriente e di occidente, del nord e del sud del Mediterraneo. L’antico porto di Classe ed il porto della Ravenna di oggi rappresentano una connessione tra popoli, civiltà, culture ed economie, ed un generatore di opportunità di ogni tipo. Nella storia della città io credo che ci sia anche contenuta una vocazione, che va riscoperta. Ed è anche per questo che l’Università di Bologna ha attivato proprio a Ravenna il corso di laurea specifico sul Mediterraneo.

Opportunità e problemi, si potrebbe dire, a cominciare da quelli di sicurezza, di cui lei si occupa…

Certamente l’area mediterranea è diventata molto instabile negli ultimi, e questo crea grandi difficoltà a chi vorrebbe realizzare progetti imprenditoriali e cogliere opportunità economiche. L’instabilità produce flussi migratori non governati, gestiti da organizzazioni criminali, e genera minacce terroristiche che possono coinvolgere anche noi. Ma siccome non è possibile sfuggire a tutti questi problemi, nascondendo la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo, credo che sia necessario studiarli, per affrontarli con una visione, con competenza, efficacia e determinazione.

A chi si rivolge questo corso di laurea dell’università di Bologna?

Prima di tutto ai giovani studenti desiderosi di avviare la loro formazione e specializzazione sui temi dello sviluppo storico politico dell’area mediterranea, nella convinzione che lo spazio mediterraneo sia tornato centrale nelle dinamiche di sviluppo, energetiche e di sicurezza di un mondo sempre più globale e in cerca di nuovi equilibri. In secondo luogo a chi ha già esperienza professionale nei Paesi dell’area mediterranea, ma sente il bisogno di conoscere meglio le realtà dove lavora. Infine per gli studenti stranieri, perché l’Università è anche un luogo di incontro e di scambio culturale, offrendo gli insegnamenti della magistrale in lingua inglese.

Come mai il convengo si conclude con la lectio magistralis di un esponente politico come l’ex ministro Minniti?

E’ una giornata di studi, quindi si tratta di un evento di carattere esclusivamente accademico, non politico. Marco Minniti è il presidente della Fondazione MedOr, che significa Mediterraneo ed Oriente, e non ricopre più nessun incarico politico. E’ anche una delle persone più esperte e competenti dei problemi del Mediterraneo che io conosca, e sono convinto che sarà molto interessante per tutti ascoltare la sua lezione. Spero inoltre che ci siano opportunità di proficua collaborazione tra la fondazione MedOr, l’università di Bologna e la città di Ravenna, perché viviamo nella società della conoscenza, ed è la conoscenza che genera ricchezza.

Al convegno parleranno esponenti del mondo accademico, economico imprenditoriale e militare. Come mai avete pensato di mettere insieme ambiti così diversi tra loro?

Perché non sono poi tanto diversi, dato che i problemi politici, economici e di sicurezza si intrecciano sempre tra di loro. La conflittualità politica è in aumentato in tutta l’area, strumentalizzando anche la religione, e diversi Stati mediterranei sono andati in crisi, o sono falliti, lasciando spazi vuoti, che sono stati occupati dalla criminalità e dalle organizzazioni terroristiche. L’instabilità e la mancanza di sicurezza e legalità rende impossibile la vita economica, e questo produce miseria, e quindi migrazioni. E’ un po’ come il cane che si morde la coda: tutto è legato, in fondo. Non si riesce a risolvere un singolo problema se non si affrontano anche gli altri.

Per questo quindi avete messo insieme i generali con gli imprenditori?

Esatto. Gli imprenditori hanno bisogno di una condizione minima di stabilità e di sicurezza, per operare. Pensiamo al settore Oil and gas, molto importante per Ravenna. Il business necessità di contesti politici e di interlocutori affidabili e le missioni militari servono proprio a ristabilire una cornice di sicurezza accettabile nelle realtà che sono andate a gambe all’aria. Ricostruire gli apparti degli Stati, ed i loro strumenti di sicurezza, permette la ripresa della vita civile ed economica, che è indispensabile per evitare che le persone fuggano sui barconi per cercare salvezza in Europa. Nel dibattito pubblico si discute sempre solo della coda finale di problemi che andrebbero affrontati a partire dalla testa. Inutile parlare di sbarchi, se non si fa quel che serve per evitare le partenze, cioè se non si ricostruisce un ordine stabile. Bisogna aver chiaro che non sono i Paesi dell’Africa e del Levante che hanno un disperato bisogno del nostro aiuto, siamo noi che abbiamo bisogno di aiutarli a ritrovare la via della pace, della sicurezza e dello sviluppo economico, perché altrimenti tutti i loro guai diventeranno i nostri.

Come possiamo affrontare tutti questi problemi?

E’ un processo che richiede una visione di insieme. Nel Mediterraneo sono molto attivi i Cinesi, i Russi, i Turchi, tutti con una postura assertiva, ed un disegno strategico lucido, per curare i loro interessi nazionali. Noi europei sembriamo un po’ smarriti, perché ciascun Paese coltiva la sua visione, spesso legata a logiche di un passato che non esiste più da molto tempo, e non riusciamo a definire una politica estera comune, europea. Eppure ci rivolgiamo ai Paesi del Mediterraneo per approvvigionarci del gas che prima ci forniva la Russia, siamo la destinazione finale del viaggio disperato dei migranti che scappano dalla loro terra, e subiamo gli effetti nefasti dell’infezione jihadista, che ha portato il terrorismo religioso nelle nostre città. Sono contraddizioni enormi, potenzialmente distruttive. Come può sopravvivere ad sse l’Europa se non si occupa del mediterraneo? Bisogna riportare il grande slancio ideale da cui nacque l’unità europea, che non si basava sulla burocrazia di Bruxelles, ma sugli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione per il bene comune. Solo così l’Europa può essere una grande potenza civile ed impostare una sua politica estera comune, guardando prima di tutto all’Africa ed al vicino Oriente, crocevia di tutti i nostri interessi vitali.