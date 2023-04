L’evento sarà l’occasione per consegnare un cane guida ad un non vedente

Domenica 23 aprile nella Pineta San Vitale alla Cà Nova, si terrà la tradizionale festa “Nordicata gastronomica” organizzata dal Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Presidente Giuseppe Savini.

Il Programma della giornata prevede al mattino una camminata con gli amici solidali dell’Associazione Nordic Walking Ravenna guidati dagli istruttori Donatella Dolcini e Gabriele Vichi; una biciclettata organizzata in collaborazione con Round Table 11 Ravenna, guidata da Lorenzo Zangheri, e una visita guidata all’interno della pineta con la collaborazione dei Carabinieri Forestali e per la Biodiversità.

Nel pomeriggio ci sarà una dimostrazione di cani guida con gli Istruttori del Centro addestramento di Limbiate e la consegna di un cane guida ad un non vedente.

Tutta la manifestazione sarà accompagnata da un fornito stand gastronomico tradizionale e vegetariano con i piatti di Ceccolini Bio e dalla musica di Renato.

L’estrazione di ricchi premi della lotteria dedicata al cane guida è prevista durante la giornata.

“Da 12 anni questa giornata rappresenta per il Club la concretizzazione del Service ‘Per donare due occhi a chi non vede’ – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Savini – i Lions sono riconosciuti in tutto il mondo per il loro impegno volto a migliorare la vita delle persone ipovedenti e a prevenire la cecità. La Nordicata è un evento consolidato nella nostra città e nell’ambito del Distretto Lion 108A che accoglie ogni anno circa 300 persone, unite dal piacere della socialità, del benessere e dell’amore per l’ambiente e che sostengono la solidarietà”

Contatti e prenotazioni:

Nordic Walking: Donatella Dolcini 335455306

Biciclettata: Lorenzo Zangheri 3474590253

Pranzo: Katia Nanni 3339855049