Quest’anno, per la prima volta, ad animare la celebrazione sarà il coro del Conservatorio Verdi di Ravenna

Domani, domenica 16 aprile, si terrà la processione della Madonna greca, patrona di Ravenna e dei lidi: alle 14.30 l’immagine sacra sarà al faro di Marina di Ravenna, da qui partirà in motonave per la benedizione “Maris Gentium Benedictio” da parte dell’arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni e la processione lungo il canale Candiano. Alle 16.30 arriverà alla Darsena: punto di partenza della processione insieme ai fedeli fino al Santuario di Santa Maria in Porto, dove alle 18.15 si terrà la messa.

Quest’anno, per la prima volta, ad animare la celebrazione sarà il coro del Conservatorio Verdi di Ravenna diretto da Antonio Greco e accompagnato all’organo da Andrea Berardi.

Per consentire il passaggio della processione della Madonna greca è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile dalle 15.45 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17.