Nella giornata di dopodomani, domenica 23 aprile, nell’auditorium di San Romualdo, alle 20.30, verranno eseguiti brani di Vivaldi e di Mozart

Nella giornata di dopodomani, domenica 23 aprile, nell’auditorium di San Romualdo, alle 20.30, è in programma un concerto di Boris Belkin, direttore dell’”Accademia del violino”, e l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini”.

L’affinità elettiva fra l’orchestra e la fondazione “Accademia internazionale ‘Incontro col maestro’” di Imola, entrambe nate per intrecciare l’esperienza formativa a quella sulla scena, continua a dare buoni frutti. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si rinnova la collaborazione fra queste due importanti realtà musicali del territorio, con la masterclass che vede Belkin lavorare con la “Cherubini” nella “casa” dell’orchestra in città. Ai tre giorni di masterclass segue, poi, il concerto della giornata di dopodomani, domenica 23 aprile.

Saranno affrontati i brani affrontati nelle giornate di formazione, ossia il “Concerto per due violini numero 8 opera 3” di Vivaldi, e l’”Adagio K 261” e la “Sinfonia concertante per violino e viola K 364” di Mozart, per la quale il violino di Belkin sarà affiancato da Francesco Zecchi, viola solista dell’orchestra giovanile.

Fu la rinomata stamperia Roger di Amsterdam a pubblicare, nel 1711, “L’estro armonico opere 3” di Antonio Vivaldi, inaugurando, così, la circolazione europea delle pagine del “prete rosso”. Dall’”Estro” è tratto il “Concerto per due violini” in programma, che schiude la fitta trama del concerto barocco alle più snelle forme del concerto solistico. La felice invenzione e vitalità ritmica di Vivaldi suscitarono, poi, l’ammirazione di Bach, che trascrisse questo concerto, insieme ad altri della stessa raccolta, per organo.

Mozart, invece, scrisse l’”Adagio K 261”, nell’estate del 1776, per Antonio Brunetti, violinista alla corte di Salisburgo, ed il brano rappresenta un luminoso esempio dell’incanto lirico del compositore, grazie alle terse e distese atmosfere. La “Sinfonia concertante”, di qualche anno più tardi, è, invece, la testimonianza della padronanza di Mozart del “sinfonismo cittadino” assorbito nel corso del viaggio fra Monaco, Mannheim e Parigi… Si conclude, però, con un brillante rondò, giocoso ed effervescente, che ha tutto il sapore dell’opera buffa.

Il biglietto intero costa 10€; mentre, il prezzo del ticket ridotto, rivolto agli under 30, agli over 65 e agli allievi dei conservatori e delle scuole di musica, costa 1€.

Per maggiori informazioni, è necessario visitare il sito web www.orchestracherubini.it.