Un’altra stella del pianismo internazionale, mercoledì 26 aprile, alle 21, per la stagione di Ravenna Musica

Dopo il recital di Emanuil Ivanov, giovane pianista, nella giornata di mercoledì 26 aprile, al teatro Alighieri di Ravenna, alle 21, la stagione dal titolo “Ravenna musica” dell’associazione “Mariani” ospiterà Anna Kravtchenko, un’altra stella del pianismo internazionale. Denominatore comune tra la Kravtchenvko ed Ivanov è la vittoria del premio “Busoni”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito pianistico.

Anna, nata, nel 1976, in Ucraina, ha ricevuto il premio nel 1992, alla giovanissima età di sedici anni, e, anche per lei, ha segnato l’inizio di una brillante carriera, con esibizioni nei più importanti teatri e nelle più importanti sale da concerto europei. Dalla Philharmonie di Berlino al Musikverein di Vienna, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Tonhalle di Zurigo, dalla Herkulessaal di Monaco di Baviera alla Salle Gaveau di Parigi. Ha tenuto, inoltre, concerti in numerosi paesi del mondo, tra cui Giappone, Sud Africa, Stati Uniti e Canada, e, come solist,a ha suonato con le principali orchestre italiane e straniere.

Definita da Het parool, quotidiano olandese, “il miracolo della tastiera”, in tutte le sue performances ha raccolto straordinarie critiche, una per tutte quella del New York Times, che ha scritto della Kravtchenvko le seguenti parole: “Il suono luminoso e le sue poetiche interpretazioni, a volte possono portare gli ascoltatori alle lacrime”.

Al pubblico del teatro Alighieri di Ravenna, mercoledì 26 aprile, proporrà la “Sonata per pianoforte in Mi maggiore Hob. XVI: 13” di Haydn, la “Carnaval opera 9” di Schumann, scritto dal 1834 al 1835, e “Le Stagioni opera 37b” di Cajkovskij, raccolta di dodici pezzi caratteristici che rappresentano i mesi dell’anno, scritti negli anni 1875 e 1876.