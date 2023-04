Il programma nelle frazioni è molto ricco e comprende momenti istituzionali e conviviali

Martedì 25 aprile sono diversi gli appuntamenti tra Lugo e le frazioni per ricordare il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

A Lugo, città medaglia di bronzo al valor militare, si inizia alle 9.15 in piazza dei Martiri con la celebrazione istituzionale e l’intervento del sindaco Davide Ranalli al quale seguirà l’intervento del presidente dell’Istituto Storico Parri ed ex sindaco di Bologna, Virginio Merola. A partire dalle ore 10 presso il ponte della San Vitale sul fiume Senio ci sarà la deposizione delle corone ai martiri del Senio e la partecipazione delle cittadine e cittadini lughesi a “Nel Senio della Memoria”, la tradizionale camminata della Liberazione lungo il fiume da Cotignola a Alfonsine. I martiri del Senio ricordati nel cippo sono Luigi, Renzo, Giovanni, Domenico, Giorgio, Carlo, Floriano, Gianni.

Ragazzi tra i 15 e i 23 anni che furono presi, incarcerati e torturati per alcuni giorni nelle carceri lughesi della Rocca, uccisi il 25 e il 26 ottobre del 1944.

A Voltana, alle 8 nel piazzale della Casa del Popolo, il corteo con deposizione di corone ai cippi dei voltanesi caduti a Giovecca e Belricetto; alle 9 la messa nella chiesa parrocchiale e alle 10.15 sempre nel piazzale della Casa del Popolo il corteo, preceduto dalla banda musicale con deposizione di corone ai cippi dei partigiani caduti con arrivo al monumento ai Caduti in piazzetta Staffette Partigiane dove la Liberazione verrà celebrata da rappresentanti dell’Amministrazione e dell’Anpi provinciale. Sarà presente l’assessora Maria Pia Galletti.

A Giovecca, alle 10 con partenza da Casa via Dal Buono la partenza del corteo per la deposizione delle corone ai cippi. Alle 10.30 al monumento ai Caduti la celebrazione della Liberazione, previsto l’intervento dell’assessora Lucia Poletti per il Comune e di Guido Ceroni dell’Anpi Ravenna.

A San Bernardino e Belricetto i cortei che partono alle 10 dalle Case del Popolo confluiranno nel piazzale del cimitero di San Bernardino per la celebrazione della Liberazione. Alle 11 si parte per la deposizione delle corone ai cippi dei Caduti. Sarà presente il vicesindaco Luigi Pezzi.

A Cà di Lugo, alle 9.30 la celebrazione della Liberazione nel Centro Civico e poi il corteo per la deposizione della corona al cippo dei Bartolotti sul ponte del fiume Santerno. Sarà presente l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati.

A San Lorenzo alle 10.15 ritrovo in piazza 8 marzo e corteo per la deposizione della corona al cimitero. Alle 10.30 deposizione di una corona al monumento ai Caduti e alla lapide in memoria di Paolo Medici. Alle 11 celebrazione della Liberazione al Centro civico con l’intervento dell’assessora Veronica Valmori e di un rappresentante dell’Anpi Ravenna. Alle 12.30 nel parco del Centro civico maccheronata e pranzo al sacco allietati da musica popolare.

A Villa San Martino, alle 8.30 nell’area verde intitolata ai Caduti del Polverificio Randi ritrovo con partenza per il corteo verso il vicino cippo dedicato ai Caduti della seconda guerra mondiale e celebrazione della Liberazione. Sarà presente l’assessore Luciano Tarozzi.