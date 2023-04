Il programma da lunedì 24 a giovedì 27 aprile

Prosegue con successo la 43esima edizione di ARTEVENTO CERVIA, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo: fino al 1° maggio sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia, nell’incantevole location alle porte meridionali del Parco del Delta del Po, artisti del vento, designer e appassionati si uniscono per tuffarsi nella magia di una pratica nata oltre 2500 anni fa, l’arte eolica.

IL PROGRAMMA

Lunedì 24 aprile 2023

La giornata di lunedì 24 aprile 2023 inizia alle ore 10.00 con la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni: tutti con il naso all’insù per ammirare le meravigliose creazioni del cielo con le prove libere di volo acrobatico.

Nell’Area delle esibizioni dalle 14.30 ci sarà la presentazione de “Il millepiedi di Iqbal”: il battesimo dell’aria del “Giro d’Italia”, l’ultima opera del pakistano Iqbal Husain realizzata in collaborazione con Fredi Schafroth (Svizzera). Alle ore 15.00 si prosegue con la “Sky Gallery” delle delegazioni di Giappone, Vietnam, Corea, India e Pakistan. Dalle ore 15.00 nella reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero, fissato per le ore 16.00, “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni.

Alle 15.30 spazio all’esibizione del Team Maori Te Kura O Hirangi, Ospiti d’Onore della 43esima edizione di ARTEVENTO CERVIA. La delegazione Maori partecipa al festival non solo per condividere lo spirito del manu tukutuku – ossia la pratica di costruire l’aquilone antropomorfo della tradizione aborigena fatto di fibre vegetali, bacche, piume e conchiglie – ma anche e soprattutto per farsi promotori di quel messaggio di pace e libertà che trova la sua particolare ragione proprio nella storia del nostro paese. Sempre alle 15.30 nell’Area delle esibizioni ci sarà Malcolm Goodman – A collection of flying beauty, la presentazione di alcune opere selezionate dalla collezione del pioniere dell’aquilonismo contemporaneo conosciuto nel mondo come “The kiteman”. Si proseguirà alle ore 16.00 con “Sport Kite Show”, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team.

Alle 20.30 il pubblico potrà godere dello spettacolo “Psicomic” realizzato dal Circo Madera, giovane compagnia torinese di circo contemporaneo. Psicomic è il cabaret circense per il benessere psicologico e mentale presentato dal Dott. Froidoni, l’illustre psico-pupazzo-terapeuta di Crochet Theatre.

Martedì 25 aprile 2023

Il 25 aprile 2023 ARTEVENTO CERVIA celebra la Festa della Liberazione con una giornata speciale.

Si parte alle ore 10.00 con la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni; sempre dalle ore 10.00 presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero, fissato per le ore 11.00, “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni.

Alle ore 11.30 nell’Area delle esibizioni andrà in scena “1000 papaveri rossi”: la famiglia di ARTEVENTO CERVIA festeggia la Festa della Liberazione e l’Anzac Day insieme al Team MAORI Te Kura o Hirangi, ospite d’Onore 2023. Durante l’evento interverrà il Vice Ambasciatore delle Nuova Zelanda in Italia Daniel Wai-Poi che incontrerà le autorità, in collaborazione con Festival delle Culture, Comune di Ravenna Assessorato all’Immigrazione e ANPI e con il Patrocinio della New Zealand Embassy in Rome.

Il programma prosegue nel pomeriggio alle 14.30 con l’evento “We are the rainbow – Un cielo, un mondo”: le diverse delegazioni col volo degli aquiloni accompagnano l’arrivo della bandiera mosaico, composta dai colori di tutti i popoli per invocare la pace in tutte le lingue del mondo. Parteciperanno i Maestri del Volo Heart & Angels in the sky: Renè Majer (Svizzera), Gerhard e Daniela Zitzmann (Austria), Robert Brasington (Tasmania) e Nick James (Inghilterra). Dalle ore 15.00 presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero, fissato per le ore 16.00, “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni.

ARTEVENTO celebra la pace con l’esibizione “Ma la divisa di un altro colore” alle ore 15.35: Ucraina e Russia volano insieme per dire no alla guerra; in concomitanza sul palco ci sarà l’esibizione del Team MAORI Te Kura o Hirangi per celebrare il ricordo dei soldati maori arruolati nel 28° Battaglione dell’VIII Armata delle truppe alleate che sacrificarono la vita per la nostra libertà durante la Seconda Guerra Mondiale e per onorare la memoria di tutti i caduti in guerra. Il pomeriggio si conclude con “Sport Kite Show” fissato per le 16.00, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico, e con lo spettacolo “Psicomic” realizzato dal Circo Madera, in programma alle 17.00 e in replica alle 20.30.

Mercoledì 26 aprile 2023

Mercoledì 26 aprile 2023 ad ARTEVENTO CERVIA si celebra il Tamariki day: in lingua maori “Tamariki” significa giovane e per questo il festival sceglie di dedicare una giornata allo scambio culturale fra i ragazzi del Te Kura O Hirangi e i coetanei residenti sul territorio.

Il Tamariki Day nasce dal progetto “Antropologia del Volo. Storia e significati intorno ad ARTEVENTO CERVIA Festival Internazionale dell’Aquilone”, realizzato dall’Associazione ARTEVENTO CERVIA Aquiloni dal Mondo APS in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Cesenatico.

Come di consueto anche durante questa giornata sarà possibile ammirare i numerosi aquiloni etnici, artistici, storici, giganti, acrobatici e sportivi nell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni, tutte aperte fin dalla mattina.

Giovedì 27 aprile 2023

ARTEVENTO CERVIA va in trasferta! Nella serata di giovedì 27 aprile 2023 dalle ore 21.00 i colori e la musica di ARTEVENTO irrompono nel centro cittadino, storica culla del festival, per omaggiare l’arte del Maestro Masaaki Sato, il progetto “Immagini per il Cielo”, festeggiare con una travolgente parata la gioia del più straordinario appuntamento interculturale della città e consegnare il Premio Speciale per Meriti di Volo al Maestro Sato. Si ringraziano l’Associazione Orientamente APS, il festival delle Culture Ravenna, l’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone e il Regista Salvo Cuccia.

Sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia invece, come di consueto, gli aquiloni sfrecceranno sul cielo e affascineranno il pubblico fin dalla mattina nell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni.

Durante i giorni di ARTEVENTO il Maestro giapponese Masaaki Sato sarà protagonista della mostra al Magazzino del Sale di Cervia nella Sala Rubicone dove saranno esposti circa 20 dei suoi aquiloni più famosi.

Ogni giorno inoltre sarà possibile visitare i GIARDINI DEL VENTO, una delle principali attrazioni del festival: la più grande mostra all’aria aperta di air sculpures e installazioni eoliche dal mondo per celebrare l’arte ambientale e promuovere l’eolico come inesauribile fonte di energia rinnovabile.

Sulla spiaggia di Pinarella di Cervia inoltre sarà possibile trovare il mercatino degli aquiloni, un’ampia area food e uno spazio giochi per i più piccoli.

Il programma dettagliato di ARTEVENTO CERVIA è disponibile su www.artevento.com/