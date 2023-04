In caso di precipitazioni particolarmente intense, una parte delle iniziative potrà però svolgersi all’interno del municipio invece che in piazza

In relazione alle possibili piogge previste per domani, martedì 25 aprile, si sottolinea che le celebrazioni istituzionali del 78° anniversario della Liberazione previste in piazza del Popolo a partire dalle 11 si svolgeranno comunque; in caso di precipitazioni particolarmente intense, una parte delle iniziative potrà però svolgersi all’interno del municipio invece che in piazza.