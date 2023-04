commemorazioni ed eventi anche in tutte le frazioni

Si sono svolte ieri mattina le celebrazioni che il Comune di Bagnacavallo, il Comitato Permanente Antifascista e i Consigli di Zona hanno organizzato in occasione del 78° anniversario della Liberazione.

A Bagnacavallo, alle 10 è stata celebrata una messa presso il Sacrario dei Caduti; si è poi formato un corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

In piazza della Libertà c’è stato poi il saluto della sindaca Eleonora Proni. Hanno partecipato le alunne e gli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Berti con letture di poesie e la distribuzione di cuori decorati con frasi su pace e libertà.

È stata inoltre deposta una corona alla Stele armena.

«Il 25 aprile è il giorno, la festa che celebra la speranza di chi – ha ricordato la sindaca Eleonora Proni – nel momento più buio del fascismo, e nella accecante tragedia della guerra, ebbe la forza di guardare oltre, e di immaginare un futuro diverso.

La forza della Resistenza che si unì alle truppe alleate, è prima di tutto nella capacità di non arrendersi al male, e di lottare per realizzare un sogno in stridente contrasto con un tragico e sconfortante presente.

Il tempo che stiamo vivendo sembra tristemente avvitarsi in una spirale, nella quale si profila la vittoria di ciò contro cui abbiamo combattuto da sempre: la guerra, la perdita di libertà e di diritti, i disastri ambientali, le morti per fame o per la ricerca di un luogo migliore dove vivere, la crescita delle disuguaglianze, l’indebolimento delle istituzioni internazionali.

Le previsioni più fosche sembrano prendere corpo. E definire un orizzonte nuovo e segnato da una condizione regressiva e disperante. I profeti di sventura sembrano avere ragione ed essere gli unici portatori di verità.

Contro uno scenario così desolante e preoccupante, contro il rischio concreto di perdersi, l’azione più rivoluzionaria che oggi possa essere fatta e il modo più vero per essere fedeli ai valori e allo spirito della Resistenza – ha aggiunto la sindaca – è quello di coltivare la speranza di un mondo migliore.»

In occasione del 25 aprile si sono tenute commemorazioni ed eventi anche in tutte le frazioni, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale.