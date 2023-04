Nella galleria “Monogao21”, alle 18, è in programma l’inaugurazione della mostra/presentazione del romanzo scritto da Iacopo Gardelli

Nella giornata di domani, venerdì 28 aprile, nella galleria “Monogao21” di Ravenna, alle 18, è in programma l’inaugurazione della mostra/presentazione del romanzo dal titolo “L’Alsir. Romanzo balneare”, scritto da Iacopo Gardelli e recentemente pubblicato per i tipi di “Fernandel editore”. In dialogo con alcuni passaggi e con alcune pagine del libro, si alterneranno le tavole edite ed inedite di Davide Reviati, illustratore ravennate, e la voce di Lorenzo Carpinelli, giovane e talentuoso attore ravennate, diffusa negli spazi di “Monogao21” con registrazioni e con effetti sonori a cura di Giacomo Bertoni, musicista.

Come affermato in una nota, il fecondo intreccio fra letteratura e fra arti visive è, da sempre, una vocazione della galleria “Monogao21” e, anche in questa occasione, le preziose tavole di Davide Reviati accompagneranno gli estratti del libro, in un abbraccio destinato a trasformare il tutto in un’installazione minimale e multimediale. La mostra, conclude la nota, sarà visitabile fino a domenica 7 maggio.

Di seguito, una breve descrizione delle biografie dei protagonisti dell’inaugurazione della mostra/presentazione del romanzo dal titolo “L’Alsir. Romanzo balneare”, in programma nella giornata di domani, venerdì 28 aprile, nella galleria “Monogao21” di Ravenna, alle 18:

Iacopo Gardelli, nato nel 1990 a Ravenna, città dove vive e lavora. Dopo una laurea in filosofia si è dedicato alla scrittura, al teatro, al giornalismo e all’insegnamento. Ha scritto articoli, spettacoli e monologhi teatrali. Dal 2020, è co-direttore artistico di “Studio doiz”, e “L’Alsir”, edito, appunto, da “Fernadel”, nel 2023, è il suo primo romanzo

Davide Reviati, è autore ed illustratore, e vive a Ravenna. Lavora per l’editoria, per il teatro e per il cinema. Tra i suoi lavori si ricordano “Morti di sonno”, edito da “Coconino”, nel 2009; “Sputa tre volte”, edito da “Coconino”, nel 2016; e “Ho remato per un Lord”, edito da “Coconino press/Else edizioni”, nel 2021

Lorenzo Carpinelli, nato nel 1993 a Ravenna. Dall’età di sedici anni si dedica alla recitazione e la teatro, affinando la sua preparazione con registri del calibro di Marco Baliani e di Silvio Peroni. Dal 2020, è presidente dell’associazione “Studio doiz”

Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 347 7367664, oppure inviare una mail all’indirizzo monogao21gallery@gmail.com.