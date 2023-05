L’Associazione culturale RRB con i fondi raccolti contribuirà alla realizzazione del primo Russi Rock Basket

Russi Rock Beer giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Come ogni anno, il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza. Diversi i progetti che, di volta in volta, si sono concretizzati nel territorio di Russi grazie all’Associazione Culturale RRB con l’obiettivo di soddisfare necessità in ambito sociale, educativo e solidale. Ricordiamo, per citare un esempio, il restyling del campo da basket del parco Masoni, in via Don Minzoni.

La destinazione delle risorse, da sempre, predilige proposte all’insegna di inclusività e ampia fruibilità specialmente in ambito giovanile.

Per il 2023, dopo aver verificato con l’Amministrazione Comunale le esigenze inevase e le possibilità di destinazione dei fondi, gli organizzatori hanno concertato di utilizzare il ricavato allo scopo di realizzare nel corso dell’anno ulteriori iniziative per la Città.

La prima, in ordine di tempo, sarà l’innovativo (e inedito) evento “Russi Rock Basket”. RRB, nell’occasione, destinerà risorse e collaborazione al Basket Club Russi nel realizzare, il 12-13 luglio, un torneo di 3vs3 di basket presso la tensostruttura; un’opportunità per arricchire il calendario estivo locale con sport, musica, animazione e ristorazione, avviando – al contempo – un contesto nuovo e durevole.

RRB diventa così a sua volta un volano, un modo per rendere viva la Città, offrendo al pubblico dei più giovani momenti di aggregazione sani e all’insegna della solidale convivialità, perfettamente in linea con i propri scopi associativi.

Questo modello di sostegno ha tutti gli elementi per essere promettente e – nel corso dei prossimi mesi – potrebbe trovare applicabilità in ulteriori ambiti, qualora ci fossero altre organizzazioni con richieste attuabili.

L’Amministrazione, entusiasta di quanto deciso, ringrazia tutti i volontari e le volontarie che annualmente permettono la riuscita di un evento di successo e al contempo dedicano il ricavato ad ulteriore beneficenza, sottolineando l’importanza della scelta condivisa per il 2023 di sostenere ulteriori iniziative rivolte ai giovani.