Sabato 17 giugno in collaborazione con Rds Next una serata imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l’inizio della stagione estiva

Dal 1981, MTV ha sempre avuto come missione la diffusione della buona musica e dal 2009 aiuta gli artisti emergenti a farsi strada in questo mondo con MTV Push, l’appuntamento mensile con cui MTV amplifica gli artisti emergenti attraverso la programmazione video sui canali tv, sulle piattaforme digitali e sui social media.

MTV Push Italia è la nuova piattaforma di lancio di artisti italiani nata dall’esperienza di MTV New Generation, che nel corso degli anni ha lanciato artisti di successo, dai Boomdabash a Dardust, fino a Madame, Ditonellapiaga, Olly e i Piqued Jacks, che quest’anno saranno all’Eurovision a rappresentare San Marino, e oggi continua a selezionare nuovi artisti italiani emergenti e accendere un faro su di loro attraverso tutte le piattaforme disponibili.

Il prossimo 17 giugno dalle 19.30 MTV Push vi invita a trascorrere una serata unica insieme a Mirabilandia e RDS Next: MTV Push Italia Live @ Mirabilandia. Un evento imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l’inizio della stagione estiva.

“Siamo entusiasti di essere ospiti di Mirabilandia per la prima edizione italiana di MTV PUSH LIVE, il progetto di MTV che lancia e supporta i talenti emergenti del nostro panorama musicale. All’interno del parco divertimenti più grande d’Italiadaremo vita a una grande festa fatta di musica e puro divertimento grazie anchealla presenza di influencer e creator amati dalla GenZ. – commenta Manuela Vagnetti, Senior Manager AdSales and Brand Solutions in Paramount-. Paramount, con i suoi storici brand musicali, è da sempre impegnata nel supportare i giovani artisti e nel portare il meglio della musica e dell’intrattenimento a un pubblico sempre più vasto. Non vediamo dunque l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a importanti partner come Mirabilandia e RDS Next.”

Condotto da Samara Tramontana, speaker di RDS NEXT e giovane TikToker, l’evento vedrà le esibizioni di alcuni degli artisti emergenti più apprezzati e seguiti del panorama italiano come ELASI, produttrice, musicista, cantante e chitarrista che mischia il pop elettronico con suoni provenienti da tutto il mondo, trasformando il dancefloor in un melting pot inclusivo e universale. Ed è grazie all’artista che il progetto MTV PUSH ITALIA ha fatto il suo primo esordio non ufficiale sul palco di MTV Snowball Cervinia il 23 aprile 2023 a Breuil-Cervinia. Elasi, come rappresentante del progetto, è salita in console dj insieme ad Alexander Rya e Gabry Ponte.

Ad esibirsi sul palco di MTV Push Italia Live @ Mirabilandia anche IMEN SIAR, che con la sua maestria vocale e la sua espressività stilistica riesce ad affascinare sin dal primo ascolto, e CLAUDYM, artista poliedrica milanese con una maturità sonora internazionale perfettamente inserita nella contemporaneità, che spazia tra il mondo dell’illustrazione e la musica.

Tra i performer della serata, non solo talenti più emergenti del nostro Paese, ma anche una special guest d’eccezione: GAIA.

Classe 1997 di origini brasiliane, GAIA è una delle cantanti più affermate del panorama musicale attuale. Il suo repertorio è molto eterogeneo e mischia il pop con influenze esotiche, all’attivo vanta diverse hit che hanno lasciato il segno nelle classifiche del nostro paese come “Chega”, “Cuore Amaro” e “Boca”, una collaborazione internazionale con Sean Paul. Nell’estate 2023 uscirà il suo nuovo attesissimo album.

RDS Next, la social web radio fatta dalla GENZ per la GENZ e seguita su Twitch e TikTok da oltre 600mila utenti, sarà la radio ufficiale dell’evento. Oltre alla presenza di Samara Tramontana come voce ufficiale, sarà previsto un importante piano di comunicazione di lancio e di racconto dell’evento sui canali digitali della radio. Anche RDS 100% Grandi Successi parteciperà all’evento, non solo con una campagna radio dedicata, ma anche con un dj-set che accompagnerà tutti i partecipanti fino alla chiusura del Parco.

“Mirabilandia è particolarmente lieta di presentare al grande pubblico l’evento MTV Push Live, che senza dubbio rappresenta una grande novità nel panorama italiano dell’entertainment. Siamo certi che i più giovani sapranno apprezzare questa serata unica nel suo genere. Un’opportunità che, ancora una volta, vedrà il parco divertimenti più grande d’Italia collaborare con due protagonisti indiscussi della musica, MTV e RDS NEXT, in grado di valorizzare la nostra offerta. E siamo certi che il popolo di Mirabilandia non mancherà a questo importante appuntamento che apre la stagione dei nostri show estivi” commenta Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director Mirabilandia.

Questo e molto altro vi aspetta sul palco di MTV Push Italia Live @ Mirabilandia.

