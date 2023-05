“Un’eccellenza internazionale del territorio Romagnolo”

Si è svolta sabato 13 maggio, con inizio alle ore 10 presso l’Autorità di Sistema Portuale, la nuova tornata del Tribunato di Romagna.

Il tema della tornata è stato di particolare interesse, dedicato al: “Il futuro del Porto Intermodale di Ravenna, un’eccellenza internazionale del territorio Romagnolo”.

Il porto di Ravenna è l’unico grande porto-canale italiano. Progettato negli anni ’50 come scalo industriale, si è evoluto ben presto consolidando la propria funzione commerciale a servizio di aree e attività delle regioni padane e del nord est in genere.

In virtù della sua posizione strategica è divenuto il porto leader in Italia per gli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, nonché del Medio e Estremo Oriente.

Coordinati dal Tribuno d’onore Franco Albertini, sono intervenuti – fra gli altri – Daniele Rossi Presidente della Autorità Portuale, Giorgio Guberti Presidente CCIAA RA-FE, Riccardo Sabadini Presidente SAPIR, Giannantonio Mingozzi Presidente TCR, che parlerà della “prospettiva dell’automotive”, Renzo Righini Presidente ROCA, che ha parlato della Progettazione impianti speciali per l’offshore, anche in previsione dell’imminente OMC.