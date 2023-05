L’iniziativa che è organizzata in occasione della giornata mondiale del 17 maggio contro le discriminazioni verso le persone LGBTI+

Nella giornata di dopodomani, lunedì 15 maggio, nella sala “Buzzi” di Ravenna, alle 18, è in programma “InTransigenti”, conferenza pubblica dedicata al tema dei bisogni e delle buone prassi da utilizzare per l’inclusione delle persone transgender, organizzata da Arcigay Ravenna per il centro antidiscriminazioni LGBTI+ del Comune di Ravenna, in occasione della giornata mondiale del 17 maggio contro le discriminazioni verso le persone LGBTI+. Obiettivo dell’evento è dare strumenti e nozioni utili alla creazione di ambienti più inclusivi e più rispettosi per le persone transgender, nella pratica e nei linguaggi.

Interverranno, dopo i saluti istituzionali i Federica Moschini, assessora alle politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, esperti di comunità che condividono saperi ed esperienze, tra cui Christian Leonardo Cristalli, della segreteria nazionale di Arcigay con delega alle politiche trans; Cinzia Messina, presidente di “Affetti oltre il genere”; ed Eva Sassi Croce, di Arcigay Ravenna. La conferenza, invece, sarà moderata da Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna e coordinatore del centro antidiscriminazioni LGBTI+ del Comune di Ravenna.

L’incontro darà modo a tutte le persone presenti di porre domande e di fare riflessioni sull’identità sessuale e di genere, sui percorsi di affermazione di genere e di autodeterminazione, verso la depatologizzazione dell’esperienza transgender, sullo stigma e sulle discriminazioni affrontate dalle persone trans in Italia e sui bisogni specifici di popolazione, sulle buone prassi da utilizzare, sulla varianza di genere in età adolescenziale e pre-adolescenziale, e sulle persone non binarie.