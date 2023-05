La Prefettura ha comunicato che le condizioni di criticità non consentono lo svolgimento dell’evento in programma dal 23 al 25 maggio

L’intensificarsi del maltempo nella giornata di ieri, venerdì 19 maggio, con numerose altre esondazioni e continue evacuazioni di centinaia di famiglie, ha masso a dura prova famiglie, imprese e tutti gli organismi mobilitati per far fronte alla calamità.

In questo contesto, con la sensibilità che le è propria, la Prefettura di Ravenna ha comunicato nel pomeriggio che “le persistenti condizioni di criticità meteoclimatica e idrogeologica su tutto il territorio provinciale non consentono lo svolgimento” di OMC-MED Energy.

OMC MED Energy ha preso atto della comunicazione, ed ha annullato l’evento in programma dal 23 al 25 maggio.

Le ragioni della decisione vertono sulla necessità, in primis, di garantire la sicurezza delle persone, in un momento tanto critico per Ravenna e per l’intera regione. Così come siamo sicuri di interpretare i sentimenti di ognuno dei nostri ospiti, degli operatori e degli espositori, ribadendo con forza solidarietà e vicinanza a coloro che sono stati colpiti dagli eventi di questi giorni e a quanti si stanno adoperando per ripristinare condizioni di normalità nella vita economica e civile. Resta il nostro impegno a riprogrammare appena possibile OMC-MED Energy, per il cui svolgimento e la cui riuscita in tanti si sono adoperati in questi mesi.