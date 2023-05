A Ravenna, nell’area parcheggio del Pala De André

Nuova edizione dello storico mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”, in programma domenica 28 maggio nell’area parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 8 alle 18.

I prossimi appuntamenti: 24 settembre; 22 ottobre; 26 novembre.

Questa fiera del riciclo consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. In città si affianca alla “gemella”, “La Pulce d’Acqua”, negli spazi della Darsena: in questo caso la nuova data (recupero di quella del 14 maggio) è prevista domenica 4 giugno.

Il mercatino ritorna in un momento molto difficile per la città, profondamente segnata dall’alluvione: il suo allestimento vuole rappresentare anche un segnale di speranza per il futuro, nel segno della ripartenza.

Tra i banchi dei mercatini tutti possono trovare ciò che cercano. Se molto spesso i collezionisti scoprono pezzi rari, c’è chi invece è alla caccia di una buona occasione, per articoli “vintage”. I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano cedere gli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita delle cose. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per limitare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.lapulcenelbaule.it