Nella giornata di domani, domenica 28 maggio, in piazza Kennedy a Ravenna, alle 21, l’Arar, l’”Associazione ravennate astrofili ‘Rheyta’”, che gestisce le attività del Planetario della città bizantina, organizza un evento dal titolo “Una stella per gli alluvionati”.

Durante l’iniziativa, realizzata nell’ambito della convenzione dell’associazione col Comune di Ravenna, è possibile raccogliere offerte da inviare alle zone alluvionate. Si potrà donare sia tramite bonifico bancario, con iban “IT96V0627013100CC0000308106” intestato al Comune di Ravenna, e con la causale “Donazione emergenza alluvione”, sia tramite Satispay, col link diretto inserito nel sito web www.comune.ra.it

In merito all’evento in programma giornata di domani, domenica 28 maggio, in piazza Kennedy a Ravenna, alle 21, si è espresso, in una nota, l’”Arar”, con le seguenti parole: “Anche il cielo può portare un po’ di conforto e un po’ di svago in una situazione drammatica come quella che ha sconvolto le comunità locali. Abbiamo, quindi, promosso un’osservazione astronomica pubblica per raccogliere offerte che saranno devolute alla raccolta fondi organizzata dal Comune di Ravenna e destinate a chi è stato maggiormente colpito dalla calamità alluvionale”, ha concluso la nota dell’associazione.