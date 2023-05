L’evento si fonde con “C’è Sport e Benessere”

Quattro giorni di divertimento, gusto e benessere con due degli eventi più amati della primavera cervese che si fondono. Dal 1 al 4 giugno tornano “La Cozza di Cervia in festa” e “C’è Sport e Benessere”.

Sport, concerti e spettacoli, con le cozze regine della tavola, fresche e biologiche, negli stand gastronomici o in prelibati piatti della tradizione e gourmet proposti dai ristoranti cervesi.

In programma esibizioni mozzafiato dalla slackline all’hidrofoil, dal basket alla danza, e laboratori gratuiti e rilassati nell’area olistica dedicata.

Tutte le sere, inoltre, musica dal vivo.

Scopri di più sul sito: https://www.cerviaevents.it/

Festa dello sport

A Cervia il 3 e 4 giugno si svolgerà la tradizionale Festa dello sport “C’è Sport e Benessere”, giunta alla sua 11esima edizione.

L’evento si terrà nei luoghi storici della città come la Piazza Garibaldi, l’area dei Magazzini del Sale e il Borgomarina.

Sarà un’occasione per assistere a spettacoli ed esibizioni delle società sportive cervesi, dando risalto alle eccellenze dello sport del territorio come basket, danza, pallavolo, tennis, nuoto, scherma, atletica e tante altre discipline.

Un momento di benessere e cultura, dove numerose anime trovano il proprio spazio. Lo sport è aggregazione e solidarietà, una scuola di vita che aiuta a crescere i cittadini di domani, trasmettendo valori profondi nella formazione dei ragazzi, grazie anche all’impegno delle tante associazioni sportive.

Nell’area benessere, sotto la Torre San Michele e a lato dei Magazzini del Sale, ci saranno workshop gratuiti come yoga e cerchi sciamanici, espositori con i migliori prodotti naturali, e un salotto olistico dove il pubblico potrà rilassarsi con trattamenti, massaggi e consulti esoterici. Per i più piccoli non mancheranno laboratori dedicati, animazione e trucca bimbi.

Tra gli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, si evidenzia la seconda edizione della “Camminata in Rosa” per la lotta ai tumori al seno. Inizialmente, il ricavato di questa camminata era destinato a sostenere l’associazione “Susan G. Komen Italia” nella ricerca contro i tumori al seno. Tuttavia, in accordo con l’associazione, è stato deciso di devolvere il ricavato delle iscrizioni a favore delle famiglie che hanno subito gli effetti devastanti dell’alluvione.

La camminata, lunga 10 chilometri, si svolgerà il 3 giugno con partenza da Piazza Garibaldi alle ore 20.00 e sarà un momento di unione e solidarietà in cui la nostra comunità camminerà insieme per sostenere chi ha più bisogno.

Inoltre alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi il coro Cervia Gospel Soul si esibirà, coinvolgendo il pubblico con la sua musica straordinaria.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cervia, dalla Consulta dello Sport del Comune di Cervia con la collaborazione del Consorzio Cervia Centro.

Dichiarazione dell’Assessore allo sport Michela Brunelli: “In questa difficile e tragica situazione, riteniamo sia un’azione densa di speranza riproporre la festa dello Sport. Ora più che mai l’energia e la vitalità che solo lo sport riesce a trasmettere, ci devono accompagnare verso un futuro di ripresa e rigenerazione. Ecco perché crediamo che questa festa sia la metafora della rinascita dei luoghi e dei cuori. Ringraziamo la Consulta dello Sport, nella persona del Presidente Marco Casetti per aver organizzato questo momento, che prevede anche iniziative benefiche”.

Per informazioni e per registrarsi alla “Camminata in Rosa” contattare Marco Casetti Presidente Consulta dello Sport del Comune di Cervia Tel: +39 347.4221054 Email:consultacerviasport@gmail.com