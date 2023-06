Venerdì 2 giugno grande spettacolo con Gene Gnocchi

Da non perdere, questo fine settimana, l’evento preview “Cervia Città Giardino” dal 2 al 4 giugno, ricco di attività per tutti e più coinvolgente che mai!

La 51^ edizione di “Cervia Città Giardino” prevede, di fatto, una grandiosa esposizione floreale all’aperto, tra le più imponenti d’Europa, che sarà inaugurata in data 15 giugno con la realizzazione di splendidi giardini e allestimenti floreali mozzafiato; tuttavia, già a partire dal 2 giugno avranno inizio i primi eventi dedicati.

Il 2 giugno sarà allestito per la prima volta a Milano Marittima “Mi.Ma in fiore”: un mercato di fiori e piante di qualità, caratterizzato da installazioni e decorazioni originali. Il mercato aprirà il 2 giugno ma sarà attivo per tutto il week end dalle ore 9.00 alle 21.00.

Durante l’evento ci saranno molteplici performance da parte di artisti originali che si esibiranno, primariamente, tra le ore pomeridiane e serali lungo il Viale Gramsci e con formula “a cerchio” nell’area davanti al Bar Sporting. Le loro esibizioni contribuiranno a rendere l’atmosfera dell’evento unica e, al contempo, sono state ideate con lo scopo di non arrecare disturbo agli espositori.

Precisamente, gli interventi seguiranno nell’ordine di seguito riportato:

Venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno alle ore 17:00 si effettuerà uno spettacolo di danza nello stile del flamenco, dove, grazie ai cambi d’abito, all’utilizzo di vestiti tradizionali, al canto e a “le palmas” il pubblico si ritroverà catapultato nel puro flamenchismo;

e domenica dalle ore andrà in scena lo spettacolo “Bianche Presenze” che, muovendosi tra i diversi spazi della manifestazione, intratterrà il pubblico. Contribuirà al coinvolgimento delle persone anche la presenza di trampolieri che, accompagnati da un elegante carro forniranno giochi di luce e soavi melodie per le originali sibizioni degli attori; Domenica 4 giugno, a partire dalle ore 10:30, sarà realizzato il “Giardino delle Bolle” che affascinerà tutti, dai più grandi ai più piccoli, grazie alle bolle d’atmosfera. Proseguirà nel pomeriggio, alle ore 15:30/16:00, una sezione dedicata ai bambini, invitati a partecipare ad un laboratorio straordinario!

Inoltre, durante la serata del 2 giugno, alle ore 21.00 e in rotonda 1° maggio, Gene Gnocchi porterà in scena “la città dei fiori” con uno spettacolo gratuito dedicato a “Cervia Città Giardino” che avrà come obiettivo la sensibilizzazione riguardo ai danni e alle vittime dall’alluvione avvenuta nei giorni precedenti. Si ricorda, infine, che il “Vialetto degli Artisti”, durante il fine settimana del 2-4 giugno, renderà omaggio all’evento di Cervia con l’apertura, alla 1^ traversa sul canalino di Milano Marittima di “Vialetto degli artisti in fiore – moda, arte, artigianato, design”, attivo la sera dalle 19.30 alle 24 con ingresso libero.

Di grande fascino gli allestimenti floreali che andranno a fornire un particolare tocco estetico alle ambientazioni e posizionati nei seguenti punti:

Un portale d’ingresso all’inizio di Viale Gramsci;

Un gazebo davanti alla Rotonda Primo Maggio.

In aggiunta ai fantastici eventi di Milano Marittima, sono previste diverse attività in Piazzetta Pisacane, nel cuore della città di Cervia. Specificamente, la giornata del 2 giugno prevede alle ore 16:30 il laboratorio organizzato da Bubusettete “Festa dei Fiori” che attraverso attività mirate farà vivere un’esperienza memorabile agli amanti della natura e non solo; farà seguito, alle ore 17:00, il Truccabimbi ideato per far trascorrere ai più piccoli una giornata all’insegna della creatività!

Il giorno 3 giugno, alle ore 17:00, Giulia Zannetti intervisterà il famoso entomologo Gianumberto Accinelli, selezionato dal “Corriere della Sera” come una delle venti persone che stanno cambiando l’Italia. Ancora eventi per i più piccoli previsti per il giorno 4 giugno: a partire dalle ore 10:30, sarà effettuato un ulteriore laboratorio destinato ai bambini dove, attraverso l’incanto dei colori floreali e attività mirate, potranno apprendere molto sulla natura e sul nostro meraviglioso ecosistema.

Da citare Garden Mondoverde che contribuirà alla raccolta fondi “Cervia Città Giardino per la Ripartenza” con la distribuzione di piantine come simbolo di nuova crescita e allestendo la “Piazzetta in Fiore” grazie anche ai fantastici volontari che con il loro aiuto rendono possibile tutto ciò.