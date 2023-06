Fino a domenica 4 giugno Marina di Ravenna verrà invasa dai cosplay: in calendario concerti e spettacoli

Un lungo weekend di festa a Marina di Ravenna con il Marina Cosplay&Games che dopo il successo dello scorso anno torna nel 2023 in veste ampliata, da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nel grande palco centrale di Marinara, che si sta allestendo proprio in questi giorni, sono in programma concerti e spettacoli mentre la località balneare sarà invasa dai Cosplay che interpreteranno i personaggi di fumetti, anime, serie tv e successi cinematografici.

Di seguito, il programma completo della giornata di domani che si concluderà con il concerto dei Gem Boy in piazza Dora Markus:

– LUDOTECA apertura tavoli ore 16:00: uno spazio di 30 tavoloni su cui è possibile provare tutti i giochi di nuova generazione: in scatola, di carte collezionabili o Giochi di Ruolo, con lo staff di ben 4 associazioni che sarà a disposizione per spiegarvi le regole e/o giocare con voi per tutte e tre le serate della fiera!

– PALCO: sul grande palco in piazza Dora Markus si susseguiranno concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd” oltre al grande Cosplay Contest presentato dalla nostra madrina Sunymao!

ore 16:00: Dj-set K-Pop;

ore 19:00: Concerto di DazingerZ;

ore 19:30: Concerto dei Team Rock’et;

ore 21:30: Concerto Gem-Boy

– ARENA: una grande arena sarà allestita in piazza Dora Markus che ospiterà esibizioni di combattimenti e allenamenti di spada laser per i visitatori e molto altro.

ore 16:00: Lezione scherma bambini HEMA;

ore 17:00: Lezioni di spada laser di Ludosport;

ore 18:00 Lezione scherma adulti HEMA;

ore 19:00: Lezioni di spada laser di Ludosport;

ore 20:00: Gioco a premi HEMA;

– JUNIOR dalle 16:00: l’area dedicata ai più giovani ed alle famiglie, con tante attività per i più piccoli ed i giochi di una volta! Attività per bambini con Lucertola Ludens, creazioni con i palloncini per tutti con Sam e Tabata.

– STREET PARADE: le strade di Marina di Ravenna verranno invase dai più colorati protagonisti di cartoni animati, telefilm, film, saghe e videogiochi più famosi!