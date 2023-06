L’evento si è svolto domenica 4 giugno presso il centro Aquae Sport Center di Porto Fuori

Domenica 4 Giugno si è svolta la Festa Sociale di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale, presso il centro Aquae Sport Center di Porto Fuori.

Quest’anno l’Associazione ha deciso di devolvere tutto il ricavato per aiutare chi è stato colpito dall’alluvione.

“La solidarietà di ADVS Ravenna non si ferma solo alla donazione di sangue e plasma, ma entra in gioco tutte le volte che la comunità ravennate ne ha bisogno” – ha commentato il Presidente di A.D.V.S. Ravenna Monica Dragoni – “È per questo motivo che il Consiglio Direttivo ha deciso di utilizzare tutto il ricavato della giornata per aiutare le persone e le frazioni del nostro territorio colpite dall’alluvione.”

Tra musica dal vivo con Davide Berdondini, balli affascinanti grazie all’Associazione Facce da Tango, animazione per i più piccoli a cura di Pirilampo e sfide di burraco, il pomeriggio dei donatori è stato pieno di attività, sfidando anche le previsioni meteo.

Alle 18 si sono svolte le premiazioni delle donatrici e dei donatori, che nel corso degli anni si sono distinti per questo prezioso gesto salvavita. Alla cerimonia era presente anche la Dott.ssa Cinzia Moretti – Direttore F.F. U.O. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Ravenna.

È stato poi ospite della giornata il Presidente Fidas Regionale Emilia Romagna Michele Di Foggia.

Sono stati premiati:

il Sig Zuffi Graziano, a cui è stato insignito il titolo di “Socio Onorario”, per il suo impegno di volontario, che ha contribuito in modo significativo e concreto, per molti anni, alla mission dell’Associazione e tutt’ora continua a farlo;

le donatrici che hanno raggiunto le 90 donazioni: Canducci Marisa e Vicari Alba;

i donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni: Babbi Andrea, Baggini Roberto, Ballardini Alberto, Battaglia Jerry, Beani Alessandro, Bedeschi Fulvio, Bellettini Emanuele, Berardi Federico, Bonetti Piergiacomo, Bosi Andrea, Botti Matteo, Carli Gabriele, Castellano Valerio, De Tommaso Marco, Guardigli Roberto, Maltoni Nevio, Masotti Francesco, Mazzotti Massimo, Mele Gabriele, Modanesi Daniele, Morigi Francesco, Pace Mattia, Pascoli Andrea, Ranieri Aride, Tampelli Davide, Tanzi Davide, Valtancoli Mauro, Venturi Daniele, Vicchi Roberto, Zaccarelli Marco, Zavaroni Paolo;

i donatori che hanno raggiunto le 200 donazioni: Campanini Cinzia, Carlini Paolo, Cocchi Gabriele, Fariselli Gianni, Maestri Simona, Matteucci Emanuele, Mingolini Lucio, Saragoni Dario

il donatore che ha raggiunto le 300 donazioni: D’Alessio Massimiliano.

Al termine delle premiazioni la giornata di festa si è conclusa con un ricco buffet per tutti i partecipanti preparato dal ristorante Barbè-Cue.