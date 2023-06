La raccolta fondi avviene tramite bonifico all’Iban intestato a “Bagnacavallo fa Centro”

Saranno tre martedì sera di condivisione e ripartenza quelli promossi dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria e quelle di volontariato a partire dal 13 giugno.

Tornerà infatti l’iniziativa “Di martedì”, che accanto alla formula tradizionale con mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti in centro storico proporrà una raccolta fondi per i bagnacavallesi colpiti dall’alluvione.

Per quanto riguarda la musica la prima serata, martedì 13 giugno, vedrà protagonisti sul palco di piazza della Libertà, alle 21, gli “Aguaplano Duo” con Vittorio Bonetti a piano e voce e Jader Nonni alle percussioni. Martedì 20 sempre alle 21 si esibirà la Groovemates Band mentre chiuderà la manifestazione, martedì 27 giugno, il Nicolas Varietà Show.

In via Matteotti ci si potrà divertire a ogni appuntamento con giochi di legno e d’ingegno di vario tipo e in piazza del Carmine sarà allestito il Mercatino dei ragazzi a cura della Pro Loco (per info e adesioni Ilaria 338 8025307).

Per tutti i martedì sera via Mazzini e via Matteotti ospiteranno i mercatini creativi. I punti ristoro saranno a cura di A la mi Manira food truck, Chiribilli Bistrò, Macelleria dell’Arco, Osteria Malabocca, Piazza Nova Osteria e Tiffany Kitchen.

Ci sarà inoltre “Bagnacavallo a spasso”, visita guidata per le vie del centro tra arte-storia, personaggi illustri e aneddoti (info e prenotazioni Elisabetta Borda, guida turistica – 388 9036147).

Durante le serate l’associazione Officina proporrà, nel cortile di Palazzo Vecchio alle 21.15, “Pittoresse”, tre incontri con l’arte dedicati alle donne pittrici più importanti, che in epoche diverse e con stili e temperamenti diversi sono state accomunate dalla passione per l’arte e la pittura in particolare.

Martedì 20 giugno si terrà inoltre, alle 20.30, la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di Bagnacavallo per il concorso internazionale “Un poster per la pace” a cura del Lions Club e per il concorso “La mia Europa 2023”.

Raccolta fondi

I commercianti della rete hanno attivato una raccolta fondi che darà la possibilità alle famiglie colpite dall’alluvione di acquistare tramite voucher in maniera autonoma beni di prima necessità nelle attività del territorio aderenti all’iniziativa.

La raccolta fondi avviene tramite bonifico all’Iban intestato a “Bagnacavallo fa Centro”

IT23O0627067490CC0060228567

Per informazioni e programma generale:

Facebook e Instagram

@bagnacavallofacentro