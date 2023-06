In Darsena a Ravenna il tradizionale mercatino dell’usato, domenica 11 giugno. Piazzole gratuite per gli espositori residenti nelle zone colpite dall’alluvione

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena a Ravenna l’11 giugno, dalle 8.30 alle 18.30. Le prossime edizioni: 10 settembre; 8 ottobre; 5 novembre; venerdì 8 dicembre (festività).

Continua poi l’iniziativa con cui gli organizzatori del tradizionale mercatino hanno voluto esprimere vicinanza alle persone colpite dall’alluvione: una parte delle piazzole sarà destinata gratuitamente.

L’agevolazione, valida per le date del 4 e dell’11 giugno, è rivolta esclusivamente agli espositori residenti nei comuni colpiti. Il richiedente dovrà autodichiarare lo stato di “alluvionato” e “danneggiato” e fornire documento di identità con residenza aggiornata. Inoltre, per estendere al maggior numero di persone la possibilità di beneficiare della promozione, sarà possibile prenotare una sola piazzola in una singola edizione.

La fiera del riciclo consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari. La data prima della pausa estiva rappresenta un’occasione da non perdere, anche per rinnovare il look delle vacanze con un tocco “vintage”.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Il prossimo appuntamento del mercatino “gemello” – “La Pulce nel Baule”, nel piazzale del Pala De André – è previsto il 24 settembre.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it

La Pulce d’Acqua e La Pulce nel Baule sono progetti Secondamano®, per maggiori dettagli: www.secondamanoitalia.it – www.lapulce.com