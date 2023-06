Musica, spettacoli, film e mostre: tanti appuntamenti nei mesi estivi in attesa dell’evento clou, la Fira di Sett Dulur

L’estate di Russi si accenderà anche quest’anno di note, colori e sapori grazie a un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno grandi e piccoli per tutto il periodo estivo fino ai primi di settembre, per poi lasciare spazio all’evento clou, la nostra amatissima Fira di Sett Dulur, in programma come di consueto nella terza settimana di settembre, da mercoledì 13 a lunedì 18.

Il calendario di Russi Estate 2023 spazia dagli eventi di grande richiamo, agli appuntamenti cittadini per tutti i gusti: serate musicali, mostre artistiche, laboratori per bambini, film e altro ancora.

Tutte le iniziative si svolgeranno nelle location ormai note a tutti i russiani e non: il giardino della Rocca, piazza Dante, il parco Falcone e Borsellino di fronte al centro sociale Porta Nova, il Museo della Vita contadina di San Pancrazio, la Biblioteca Comunale e, ovviamente, Palazzo San Giacomo, dove dal 23 giugno al 24 settembre si terrà la mostra “Siembra Directa”, con le opere degli artisti argentini residenti a Faenza, Oscar Dominguez e Ana Hillar, dedicate alla salvaguardia della Natura e in particolare del Suolo.

La seicentesca dimora estiva dei conti Rasponi tornerà ad accogliere anche il Ravenna Festival, con alcuni degli eventi più attesi e partecipati della rassegna musicale: giovedì 13 luglio ospiterà il concerto dell’artista del Mali Fatoumata Diawarae e sabato 15 luglio il concerto dell’Orchestra Notturna Clandestina, con la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi, Giovanni Sollima e altri.

Le tradizioni, come sempre, saranno al centro delle serate proposte dal Museo della Vita contadina di San Pancrazio, a cura dell’Associazione La Grama: spettacoli musicali, commedie dialettali e un approfondimento sulla Romagna misteriosa, proposto dallo scrittore Eraldo Baldini in occasione della Notte di San Giovanni.

Fino a inizio settembre continueranno infine le proiezioni cinematografiche dell’Arena Jolly di via Saffi.

L’elenco dettagliato degli eventi, con le indicazioni di luoghi e orari, è consultabile anche online sul sito del Comune: www.comune.russi.ra.it.

PROGRAMMA COMPLETO

3-25 giugno

Punto inComune | piazza Farini 34

OMAGGIO ALLE DONNE

mostra personale di Lidia Mietti

sabato 10 giugno

ore 16.00 | Museo della vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

LA RICERCA DELL’ORO NEI FIUMI

laboratorio per bambini/e a cura di Luciano Zama

dalle ore 17.00 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

domenica 11 giugno

dalle ore 17.00 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

lunedì 12 e martedì 13 giugno

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 14 giugno

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LE FAVILLE D’ESTATE

letture in Biblioteca con le Giovani Faville

giovedì 15 giugno

ore 21.30 | giardino della Rocca “T. Melandri”

SPIAGGE SOUL HOLY FELLAS

un viaggio emozionante tra gospel, soul e blues passando per New Orleans

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 16 giugno

ore 19.30 | OrtInsieme | via Molinaccio 30

DAL SEME AL FRUTTO

alla scoperta dell’orto insieme alle medie “A. Baccarini”

sabato 17 giugno

ore 21.00 | giardino della Rocca “T. Melandri”

CONCERTO PER MAX

a cura di Chorus Ravenna

lunedì 19 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

ore 21.15 | giardino del gazebo (ingresso via Roma)

LA CONTADINA FURBA

fiaba itinerante

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 20 giugno

dalle 16.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

DIVERTIRSI CON LE PAROLE

laboratorio di scrittura a mano con Valentina Fussi

da 8 a 11 anni

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

CHIACCHIERE

con pesate in brodo

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 21 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Gianluca Pagliuca presenta “Volare libero”

giovedì 22 giugno

dalle 16.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

DIVERTIRSI CON LE PAROLE

laboratorio di scrittura a mano con Valentina Fussi

da 8 a 11 anni

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

SOLMERIGGIO

concerto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

23 giugno – 24 settembre

Palazzo San Giacomo

SIEMBRA DIRECTA

l’arte che sta dalla parte del suolo

inaugurazione venerdì 23 giugno alle ore 18.30

venerdì 23 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

Daniela Vallicelli

ore 21.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

LE TRADIZIONI DELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI

a cura di Eraldo Baldini

sabato 24 giugno

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Cristiana Zama

ore 18.00 | parrocchia S. Apollinare

SFILATA DI MODA DI DRESS AGAIN

lunedì 26 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

ore 21.00 | San Pancrazio | via E. Farina

OSSERVANDO IL CIELO

a cura del Consiglio di Zona di San Pancrazio e ARAR Planetario di Ravenna

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 27 giugno

dalle 16.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

DIVERTIRSI CON LE PAROLE

laboratorio di scrittura a mano con Valentina Fussi

da 8 a 11 anni

ore 20.45 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

TRÉBB A LA GRAMA

spettacolo di musica e dialetto

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

CHIACCHIERE

con pesate in brodo

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

28 giugno – 1 luglio

giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSI ROCK BEER

mercoledì 28 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

ore 20.45 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

ĞRAMA, ĞRAMA MURETA – LA DONNA, LA MAMMA E L’AZDORA

serata a cura di “Tutti meno uno”

giovedì 29 giugno

dalle 16.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

DIVERTIRSI CON LE PAROLE

laboratorio di scrittura a mano con Valentina Fussi

da 8 a 11 anni

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

URBAN SHOW

con Zeno, SP, Filo

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 30 giugno

dalle 9.30 alle 11.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

TRACCE SELVAGGE

laboratorio di fumetto con Davide Bart Salvemini

da 8 a 15 anni

sabato 1 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

Banda Città di Russi

3-4 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 4 luglio

ore 20.30 | giardino della Rocca “T. Melandri”

PESATE IN BRODO: ESTETICA E ARTE

a cura di Tommaso Martinez

mercoledì 5 luglio

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Marco Vichi presenta “Nulla si distrugge”

giovedì 6 luglio

ore 21.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

BAR STELLA E BAR REGINA

commedia dialettale con la compagine di San Tomè

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

7-23 luglio

Punto inComune | piazza Farini 34

EMOZIONI E COLORI: VIAGGIO NEL MIO MONDO

mostra personale di Claudio Mingolini

inaugurazione venerdì 7 luglio alle ore 18.30

venerdì 7 luglio

ore 19.30 | OrtInsieme | via Molinaccio 30

ORTI DI SCAMBIO

picnic nell’orto alla scoperta di OrtInsieme

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

grande lotteria di autofinanziamento

sabato 8 luglio

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

Corpo Bandistico Città di Cervia

10-11 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

12-13 luglio

parcheggio Largo VI Regg.to Bersaglieri

RUSSI ROCK BASKET

mercoledì 12 luglio

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

“Il potere dei colori”: serata dedicata all’armocromia con Alessandra Forlani

giovedì 13 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: FATOUMATA DIAWARA

concerto

venerdì 14 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

i Sunadur ad Porta Nova

sabato 15 luglio

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

INCONTRO CON NICOLA MONTALBINI

a tu per tu con l’illustratore della guida alla XXXIV edizione di Ravenna Festival

ore 20.00 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: UN RAVE CLASSICO

Orchestra Nottura Clandestina in concerto

lunedì 17 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

18-31 luglio

ex chiesa in Albis

UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI

mostra fotografica

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 18 luglio

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

PROIEZIONE FILM

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 19 luglio

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Eraldo Baldini presenta “Pirati e corsari del mare di Romagna”

giovedì 20 luglio

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

CINEMA E MULTIMEDIALITÀ

con Fabio Sintoni

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

sabato 22 luglio

ore 10.00 | OrtInsieme | via Molinaccio 30

ORTATTACK

alla scoperta del mondo degli ortaggi

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

TUTTI A PALAZZO

visita guidata del Palazzo e della mostra Siembra Directa

con Angela Izzo e Alessandra Carini



ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

Corpo Bandistico La Beneficienza di Sassuolo

lunedì 24 luglio

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 25 luglio

dalle ore 16.00 | Palazzo San Giacomo

NONNI IN FESTA

messa, merenda e intrattenimento

mercoledì 26 luglio

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Chiara Moscardelli presenta “Io e Rhett”

giovedì 27 luglio

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

AGRI-PICNIC A PALAZZO

a cura di Coldiretti

ore 21.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

DANIELE CRISTOFORI & FRIENDS

serata musicale

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 28 luglio

ore 19.30 | OrtInsieme | via Molinaccio 30

RETE ACQUISTI COLLETTIVI DI STADERA

presentazione prodotti e opportunità di acquisto

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

incontro fra due cori

sabato 29 luglio

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

Teatro dell’Aglio con i burattini di Massimiliano Venturi

31 luglio-1 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 2 agosto

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Marco Balzano presenta “Café Royal”

giovedì 3 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca “T. Melandri”

NOTTE SOTTO LE STELLE

serata di musica e poesia

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

venerdì 4 agosto

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

duo acustico rock

sabato 5 agosto

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

TUTTI A PALAZZO

visita guidata del Palazzo e della mostra Siembra Directa

con Agnese Bassi e Alessandra Carini

lunedì 7 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 8 agosto

giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

palco a disposizione su prenotazione

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 9 agosto

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Enrico Franceschini presenta “Come girare il mondo gratis”

giovedì 10 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

sabato 12 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

concerto e visita guidata a cura di Pro Loco Russi

lunedì 14 agosto

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE

musica e balli con il gruppo Giuseppe & Friends

venerdì 18 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER…MICHELE CARNEVALI

concerto

lunedì 21 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca “T. Melandri”

ER FESTIVAL: IL TANGO SECONDO NOI

Sueño in concerto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 22 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 23 agosto

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

serata a cura del Gruppo Fotografico Pro Loco Russi

giovedì 24 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

sabato 26 agosto

ore 18.30 | San Pancrazio | Parco Silvestroni

UN CESTO AL TRAMONTO

con cinema all’aperto

lunedì 28 agosto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

martedì 29 agosto

ore 21.00 | giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER…RED NOTE QUARTET E IMPROSOUND

concerto

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

mercoledì 30 agosto

ore 21.15 | piazzetta Dante

E…STATE CON NOI

Davide Cassani presenta “Ho voluto la bicicletta”

giovedì 31 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

AGRI-PICNIC A PALAZZO

a cura di Coldiretti

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

domenica 3 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata sulle tracce della storia

4-5 settembre

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film

giovedì 7 settembre

ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

NUDI

spettacolo a cura di Compagnia del Baccano

regia di Ivano Marescotti

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4

ARENA JOLLY

proiezione film