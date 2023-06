La 41esima rievocazione della Freccia Rossa arriverà in Romagna nella serata di martedì 13 giugno

Cervia è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. Il passaggio avverrà martedì 13 Giugno nel corso della prima giornata di gara che, una volta partita da Brescia, virerà in direzione lago di Garda e passerà da Desenzano, Sirmione e Peschiera. Dopodiché sarà la volta di Verona, Bovolone e Ferrara; prima dell’arrivo a Lugo e Imola. Dopo il primo storico passaggio dall’Autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, le macchine giungeranno a Forlì.

Intorno alle 21:30 sarà Cervia – Milano Marittima ad ospitare l’arrivo della prima tappa di gara. Attraverso Via Fantini e Ponte San Giorgio, il convoglio giungerà nei pressi del cuore della località romagnola. Le auto del Ferrari Tribute percorreranno Via Ospedale per effettuare l’ultimo Controllo Orario di giornata in Piazza Garibaldi, dalla quale proseguiranno poi con un trasferimento libero verso Rimini. L’arrivo delle prime vetture del Cavallino è previsto indicativamente a partire dalle 20:15 per un transito di circa un’ora. Il Museo Viaggiante della 1000 Miglia tornerà invece in Piazza Andrea Costa dove, come da tradizione, gli equipaggi sfileranno per la presentazione alla città cervese ai piedi della Torre San Michele dopo il Controllo Orario.

Le prime auto storiche giungeranno in Piazza a partire dalle 21:15 per proseguire sino a tarda sera. Terminate le attività in gara, tutti gli equipaggi di 1000 Miglia sosteranno per la notte nelle strutture alberghiere di Cervia, pronti per la ripartenza di buon mattino del giorno seguente. La seconda tappa di gara prenderà il Via dall’Aeroporto di Pisignano, luogo iconico dell’Aeronautica Militare Italiana che celebra quest’anno i cento anni di fondazione.

Da qui le vetture di 1000 Miglia Green e 1000 Miglia partiranno alla volta della Repubblica di San Marino con il via alle auto elettriche previsto per le 06:40 mentre l’auto storica numero uno partirà alle 06:50. Attraverso Via del Confine e la SP33, la Freccia Rossa lascerà la città cervese per proseguire verso la Repubblica di San Marino, dove tornerà in coda alle Ferrari, partite alle 06:20 da Rimini. Da qui proseguiranno verso la Capitale per il consueto giro di boa.

1000 Miglia 2023

Sarà un anno ricco di novità per 1000 Miglia. L’edizione di quest’anno partirà con un giorno di anticipo e farà il suo esordio il format delle cinque giornate di gara, durante le quali le 405 vetture storiche partecipanti si sfideranno lungo un percorso dall’inedita lunghezza di oltre 2000 km, che passerà anche dal Piemonte come nel biennio 47-48.

I finali di tappa saranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano. Nella ricorrenza del Centenario dell’Aeronautica Militare poi, in ognuna delle giornate di gara sarà inserito un luogo simbolico per celebrare l’occorrenza: l’Aerobase di Ghedi, gli aeroporti di Pisignano e Piacenza San Damiano, il Museo Storico dell’Aeronautica a Vigna di Valle e il Comando 1a Regione Aerea di Milano.

Nell’anno della Capitale della Cultura, non avrebbe potuto che esserci una riconferma del profondo legame fra la Freccia Rossa e Brescia, che dopotutto è pur sempre la città della 1000 Miglia. A simboleggiare questo rinnovato sodalizio sarà un’opera d’arte di Sabine Marcelis, fresca di nomina a designer dell’anno, che 1000 Miglia donerà al Comune di Brescia durante l’inaugurazione del Villaggio in Piazza Vittoria.