Nasce un decalogo contro il bullismo nello sport, iniziativa di Cuore e Territorio presentata al Pala de Andrè

Grande successo con oltre 5mila contatti nella diretta streaming su Facebook per la tavola rotonda promossa da Cuore e Territorio sul tema “Il cuore nello sport, il limite sottile tra competizione e bullismo”.

Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 9, presso la Sala Rossa del Pala De Andrè, le società sportive ravennati si sono ritrovate per un incontro pubblico per sensibilizzare a proposito del fenomeno del bullismo e cyber bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado e di riflesso nelle associazioni sportive dilettantistiche, e su come lo sport ha un ruolo importante per la crescita dei ragazzi.

Presenti tutti i maggiori stakeholder cittadini, con la partecipazione del Comune di Ravenna, grazie all’Assessore allo sport Giacomo Costantini che ha aperto o lavori sottolineando la vicinanza dell’Amministrazione comunale al tema del bullismo, e del Ravenna24ore, che ha trasmesso la diretta integrale dell’evento sui propri canali social è partecipato al dibattito finale.

Interventi e importanti testimonianze da parte degli ospiti relatori, moderati dal presidente di Cuore e territorio, Giovanni Morgese.

Giorgio Bottaro, Direttore Generale del Basket Ravenna, ha raccontato com’è nato il coinvolgimento dei genitori dei ragazzi del settore giovanile, diventati anche primi tifosi della squadra e membri di una comunità molto unita.

Babacar Pouye, tecnico Atletica Ravenna ed ex velocista olimpionico del Senegal, ha portato la sua esperienza diretta nel contrasto ad episodi di bullismo nello sport.

Alessandro Brunelli, presidente del Ravenna FC, ha sottolineato come sia fondamentale la collaborazione delle famiglie dei giovani ragazzi: con scuola e famiglia, lo sport è il terzo ambiente in cui avviene la crescita personale degli individui. Per la società giallorossa è intervenuto anche Mister Gadda.

A proposito di discriminazioni anche nello sport è intervenuto anche il vice presidente Associazione Femminile Maschile Plurale di Ravenna, Ivan Morini, mentre gli avvocati Enrico Crocetti e Luigi D’Aniello hanno illustrato il limite penale tra competizione e violenza, e discusso dell’applicabilità della legge su bullismo anche per le società sportive dilettantistiche. D’Aniello, anche istruttore della Krav Magma, ha sottolineato come il bullismo possa nascere anche da situazioni di disagio sociale: è quindi fondamentale dare ai ragazzi gli strumenti per difendersi da soli, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista dell’autostima e consapevolezza delle proprie qualità.

Intervento proprio sul tema delle disuguaglianze sociali e della necessità della politica di dare risposte nello sport, e anche sul bullismo, con interventi strutturali e non emergenziali, anche da parte della Deputata PD, On. Ouidad Bakkali, e di Gian Marco Grandi, Responsabile delle comunicazioni di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, che ha presentato i saluti e il sostegno della Sen. Marta Farolfi, purtroppo impossibilitata ad essere presente.

Anche il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, impegnato a Roma nei tavoli sull’alluvione, non ha potuto partecipare, ma ha inviato il proprio saluto.

Nel finale della mattinata intervento a sorpresa anche dell’ex PM Ravennate, oggi Giudice alla Corte d’Appello di Firenze, Cristina D’Aniello.

Al termine dell’iniziativa un dibattito con alcune domande da parte di Luca Bolognesi di Ravenna24ore, infine le conclusioni dell’Editore Carlo Serafini, che ha introdotto il decalogo di regole per combattere il bullismo nelle società sportive, illustrato dal Responsabile Cuore e Territorio sul bullismo sportivo, Sandro Pati.

Di seguito in allegato il decalogo: