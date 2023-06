A Bagnacavallo le feste si terranno tra il 20 e il 24 giugno, in particolare nel fine settimana

Oltre 130 persone, pari a circa un quarto della popolazione della frazione, hanno partecipato giovedì 8 giugno a Villa Prati al primo appuntamento della Festa dei Vicini, che si è tenuto, come da tradizione, presso la Câ di Prè per una cena in condivisione.

Il prossimo appuntamento sarà a Glorie presso il parco pubblico lunedì 12 giugno, mentre a Bagnacavallo le feste si terranno tra il 20 e il 24 giugno, in particolare nel fine settimana.

Le modalità di partecipazione alla Festa dei Vicini sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.

Per aderire alla manifestazione occorre poi compilare e consegnare o inviare via mail entro venerdì 16 giugno all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione l’apposito modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it oppure ritirare presso l’ufficio. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.

Con la Festa dei Vicini l’Amministrazione comunale ha ritenuto importante, dopo la fase acuta dell’emergenza alluvione, ripartire dalla comunità per promuovere la vicinanza fra le persone e occasioni di incontro e solidarietà.

Per informazioni e adesioni:

Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione

0545 280864partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it