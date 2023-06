“Giardini Sostenibili: Clima, Pace, Futuro”. Ospite d’Onore, in collegamento, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

È in programma giovedì 15 giugno l’inaugurazione della 51esima edizione di Cervia Città Giardino, un obiettivo reso possibile grazie al lavoro delle squadre di giardinieri delle oltre 50 città italiane e straniere, aziende, enti, scuole ed associazioni che hanno trasformato le aiuole e i giardini della cittadina in vere e proprie opere d’arte.

All’inaugurazione, che prenderà il via a Cervia in Viale Roma, alla Rotonda della Pace, giovedì 15 marzo alle ore 16.30, sarà presente, in collegamento, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, l’Assessora con deleghe a Sport, Scuola, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale, Michela Brunelli, la Delegata al Verde Patrizia Petrucci, le autorità e Istituzioni locali e delegazioni in rappresentanza delle città e degli enti partecipanti. Nell’occasione, verranno consegnati dei riconoscimenti alle città ed enti partecipanti alla manifestazione per la creatività e l’impegno profusi nella realizzazione dei giardini.

Da Cervia, attraverso il Cardinale Zuppi, reduce da una missione a Kiev, partirà un messaggio forte e chiaro: la pace tra i popoli e il ripudio della guerra, con un riferimento particolare al popolo ucraino. L’avvio della manifestazione presso la Rotonda della Pace, dove è presente il giardino della città ucraina di Ternopil, infatti, non è casuale e riprende anche il filo conduttore di questa 51esima edizione della manifestazione: “Giardini Sostenibili: Clima, Pace, Futuro”.

Il tema è stato declinato nelle opere en plein air realizzate in vari punti della città di Cervia dai giardinieri, veri e propri artisti e maestri del verde, provenienti da ogni parte del mondo. Le aiuole e i giardini regalano un percorso artistico fatto di sculture, composizioni e figure adornate da migliaia di piante e fiori e richiamano, infatti, oltre agli elementi caratteristici delle varie città che rappresentano, i temi dell’emergenza climatica, della pace e di un futuro sempre più “Green”, sostenibile, culturale e sociale allo stesso tempo.

La manifestazione, nata nel 1972 da un’idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo con la finalità di salvaguardare il verde e la natura, è cresciuta sempre più nel tempo, fino a diventare la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa.

Ritenuta tra le più importanti manifestazioni dedicate all’architettura del verde, rende ogni anno Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata località fiorite e uniche per la bellezza, l’accoglienza e la cura del verde.

In seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito l’area, il calendario di Cervia Città Giardino è stato riprogrammato rispetto alle date previste inizialmente e l’inaugurazione, il 15 giugno, vuole essere un segnale di ripresa e di avvio verso la normalità. Piante e fiori diventano simbolo di speranza e rinascita, un modo per dimostrare che la comunità è pronta a ricostruire.

Una volontà che emerge soprattutto dai giardini realizzati dai comuni limitrofi interessati dall’alluvione: “Essere qui dimostra che non ci siamo piegati all’emergenza, ma la forza di volontà tipica di noi emiliani ci ha portato a creare qualcosa di bello anche in un momento difficile” ha raccontato Alberto Pennisi, Istruttore tecnico ed agrotecnico del Comune Massa Lombarda (Ravenna).

Per restare sempre aggiornati sullo sviluppo dell’evento, si prega di consultare il sito dedicato e i canali social ai seguenti link:

– Sito web: www.cerviacittagiardino.it/

– Instagram: www.instagram.com/cerviacittagiardino?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

– Facebook: www.facebook.com/cerviacittagiardino