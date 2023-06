Venerdì 16 giugno verrà celebrato l’evento che ricorda il 101esimo anniversario della pubblicazione di “Ulisse”, il romanzo più celebre dello scrittore irlandese

Nella giornata di domani, venerdì 16 giugno, l’associazione “Dis-ordine”, col sostegno dell’istituzione “Biblioteca Classense”, organizza il “Bloomsday 2023”, il centunesimo anniversario della pubblicazione del romanzo dal titolo “Ulisse” di James Joyce. Il “Bloomsday” è una celebrazione ricorrente che si tiene il 16 giugno e che rievoca James Joyce, scrittore irlandese, e gli eventi del suo libro romanzo più celebre, ambientato a Dublino, in Irlanda, in una sola giornata, appunto il 16 giugno del 1904.

Partito, nel 1950, nella capitale irlandese, il “Bloomsday” prende il nome da Leopold Bloom, protagonista del romanzo, e viene festeggiato in tutto il mondo. In Italia, tra le città di più lunga tradizione nella celebrazione di questa ricorrenza, spiccano Trieste, luogo in cui Joyce visse per diversi anni, Genova e Ravenna, per la quale il 2023 si tratta dell’undicesimo anno in cui viene celebrata la ricorrenza.

La manifestazione, nella città bizantina, inizierà il pomeriggio, più specificatamente alle 15, nel chiostro grande della biblioteca Classense, con letture di pagine del romanzo; per proseguire, poi, con la presentazione del libro intitolato “Poeti romagnoli d’oggi e James Joyce”, scritto da Franco Pollini ed edito dalla società editrice “Ponte vecchio” di Cesena. L’evento, infine, si chiuderà all’albergo Cappello, alle 19.30, con letture e musica sul tema, in un’iniziativa dal titolo “Du caplèt par Joyce”.