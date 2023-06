Festa di sport e divertimento giovedì 22 giugno in Darsena

Tutto pronto per la Ravenna Music Race Beer Edition. Mancano pochissimi giorni e la Darsena di Città di Ravenna sarà invasa da una festa piena di musica e divertimento. Giovedì 22 giugno alle ore 19.30 partirà la corsa organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Darsenale e Birra Bizantina.

La festa si svolgerà in grande stile, iniziando con la Ravenna Music Race Beer Edition, una corsa ludico motoria di 8Km all’insegna della musica e della birra, in cui sfidare te stesso mentre ammiri la città. A metà del percorso e all’arrivo una birra Bizantina ristorerà le vostre energie. Ad animare l’evento a ritmo di musica ci sarà la radio più ascoltata in romagna, Radio Studio Delta con la carica e il djset di JuryMaru dj e MarioRomario Voice, inoltre, lungo il percorso sarà presente una band musicale del Mama’s Scuola di Musica che farà ballare tutti i partecipanti.

Durante l’evento, ci sarà anche la presentazione ufficiale di una nuovissima birra, la Decina! Una creazione speciale per celebrare il traguardo di dieci anni di Bizantina. Verrà svelata, verrà raccontata, ma soprattutto verrà usata per brindare ai dieci anni di festa. La festa sarà completata dalle chitarre impazzite di Francesco Laghi e dalla voce emozionante di Luca Maggiore che dal vivo si esibiranno per far ballare e cantare fino a tarda serata.

Le iscrizioni online sono aperte fino al 21 giugno, mentre il giorno dell’evento sarà possibile iscriversi e ritirare il proprio pacco gara in loco dalle ore 13.00 fino alle 19.15.

A sostenere questo evento pieno di gioia e divertimento saranno Bizantina Ravenna Craft Beer, Darsenale, Consar, Friante, Gianfrutta Zani, Mama’s Scuola di Musica, Radio Studio Delta, Ravenna24 Ore e Io vedo di corsa. Non ultimi i ringraziamenti per tutti i volontari di Ravenna Runners Club e di Podistica alfonsinese, Linea Rosa odv, Advs Ravenna onlus, Fiab.