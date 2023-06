un grande appuntamento che vuole mettere in moto le energie cittadine in un momento decisamente particolare

Mercoledì 5, 12 e 26 luglio tornano i “Mercoledì sotto le stelle” e saranno tre serate dedicate a famiglie, bambini e giovani nel centro storico di Lugo.

Una manifestazione che tiene alta l’attenzione su quello che è accaduto con l’alluvione tanto che i negozi e le attività commerciali che hanno subito danni potranno avere spazi nel Pavaglione per esporre i propri prodotti e manufatti.

“In questo anno così particolare realizzare i Mercoledì sotto le stelle non era scontato e per questo ringraziamo tutti coloro che si sono messi in gioco perché parliamo di artisti e realtà che sono state, esse stesse, colpite dall’alluvione – spiegano gli assessori agli Eventi Alessandra Fiorini, alla Cultura Anna Giulia Gallegati e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi -. La città per la città, ci piace sintetizzare così il messaggio di queste tre serate nelle quali ci aspettiamo che il nostro centro storico sia frequentato da tantissime persone, da famiglie e da bambini; un’occasione che sia di rilancio anche per le imprese di tutta la città. Un grazie anche a tutte le strutture del Comune che sono al lavoro per rendere realtà i mercoledì: l’ufficio Eventi, l’ufficio Sport, tutte le Istituzioni Culturali”.

Dalle associazioni di categoria a quelle di volontariato e sportive, alle istituzioni culturali, i “Mercoledì sotto le stelle” rappresentano un grande appuntamento che vuole mettere in moto le energie cittadine in un momento decisamente particolare.

La giunta ha deliberato un investimento complessivo di 25 mila euro per l’intera manifestazione, risorse che copriranno tutte le spese previste.

Il 12 luglio un appuntamento speciale, una serata dedicata a Agostino Codazzi, nel 230° anniversario della sua nascita (12 luglio 1793) e nel trentesimo anniversario del gemellaggio di Lugo con l’omonima città colombiana (Augustin Codazzi). Previste una mostra documentale a cura della biblioteca Trisi, un concerto de La Corelli prodotto appositamente l’occasione e un laboratorio di disegno dal vero per bambini.

Come sempre fondamentale la partecipazione dei Comitati di via Baracca e corso Garibaldi con mercatini, concerti e iniziative pubbliche.

Invia Baracca torna il tradizionale mercatino dei bambini e ragazzi e in via Codazzi lo speciale mercatino bimbi retrò (iscrizioni alla tabaccheria Pimpinella 0545 31906). Nel tratto pedonale nelle tre serate si esibiscono Ganga Production con tre spettacoli di burattini della commedia tradizionale, Eroe della baracca, Fagiolino Fan Fan e Fabio Pignatta che ospita nel suo spazio improbabili personaggi mitologici, elfi, gnomi e addirittura Agostino Codazzi in carne e ossa. Gradito ospite a sorpresa l’amico Mario Arnaldi Corinzio.

Il tutto fa da cornice a diverse realtà musicali del territorio con la speciale partecipazione della Scuola Comunale di Musica Malerbi il 5 e il 26 luglio in Via Baracca.

In corso Garibaldi tutti i mercoledì Lorenzo Testardi in arte “Nanouk” stupisce con i suoi insoliti e bizzarri personaggi e il laboratorio creativo Giochi d’argilla coinvolge i bambini all’insegna della manualità.

Il 26 luglio appuntamento con “Esploriamo il castello di Zagonara” attraverso i suoi reperti e il racconto degli archeologi del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna progetto “Bassa Romandiola” in collaborazione con il Comitato per i Beni Culturali del Comune di Lugo. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

In piazza Savonarola spettacoli teatrali con Rete Sapere: il 5 luglio lo spettacolo “Se fossi te non sarei me” a cura di Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, il 12 luglio lo spettacolo “Vertigo” e il 26 luglio “Appuntamento al buio”, questi ultimi due spettacoli con la partecipazione del musicista Federico Squassabia.

Il Pavaglione è il luogo della musica e dei giovani.

Il 5 luglio arriva dJs Loves Romagna: 12 Pollici Social Club APS e Flexi Dischi invitano ad una serata per raccogliere fondi finalizzati al recupero dell’archivio dischi e attrezzature audio perduti a causa dell’alluvione. Dalle 19 alle 23.30 alcuni dJs dell’associazione selezionano musica in vinile sul palco, per una serata benefica e di condivisione rivolta alla cittadinanza di ogni età. Per i partecipanti e gli appassionati presente uno stand di vinili alluvionati a offerta libera, oltre a presentare alcune rarità.

Il 26 luglio appuntamento con l’associazione gli Ecocentrici e Clean out sotto le stelle. Alle 19.30 Recycle Yoga a cura di Claudia Mazzolani, alle 20.30 Esplosione di Biodiversità! workshop per i più piccoli dedicato all’importanza della biodiversità entomologica e alla sua tutela. Si tratta di un laboratorio nel quale si scopre cosa si intende per insetti impollinatori e quali ospitano i nostri giardini. Si realizzano vere e proprie “bombe di semi”, utilizzando carta di giornale riciclata, per stimolare la biodiversità entomologica attraverso un’attività outdoor di guerrilla gardening (dai 5 agli 11 anni).

Alle 21.30 Asianoia live, un gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021, che presenta il primo EP “Asianoia” pubblicato nel 2022; in apertura sessione acustica con Letilista.

Alle 22.30 dj set con Ale Para.

Dalle 19:30 alle 23:30 Swap Party al centro del Pavaglione e svuota magazzini nei negozi del centro aderenti all’iniziativa.

Le istituzioni culturali

Tutti i mercoledì aperta la Mostra “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca” Palazzo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca: apertura straordinaria dalle 20.30 alle 23 a ingresso gratuito, con visita guidata prevista alle ore 21.

Apertura serale negli stessi orari anche per il Museo Baracca.

Il 12 luglio torna il Trekking Rossiniano, dalle 20 alle 21.15 un percorso attraverso i luoghi legati a Gioachino Rossini, partendo dalla Rozza per arrivare alla Casa museo a lui dedicata, attraversando i luoghi in cui ha studiato e dove ha vissuto da ragazzo. Per prenotazioni casarossini@comune.lugo.ra.it

Evento speciale: Auguri Agostino!

Il 12 luglio festeggiamo il compleanno dell’esploratore della Colombia e del Venezuela che, partito da Lugo, diventa il primo cartografo del Sud America.

Alla Biblioteca Trisi “Sotto le stelle del Sud America: la vita avventurosa di Agostino Codazzi, cartografo ed esploratore lughese (1793-1859). In occasione dei 230 della nascita, una mostra documentaria, curata da Annarita Tasselli della biblioteca Trisi, illustra la vita e le imprese dell’illustre lughese.

Inaugurazione ore 18.30, visite guidate alle 21.00, 21.30 e 22.00 del 12 luglio.

Mostra aperta negli orari di apertura della biblioteca.

In Piazza Trisi dalle 20.30 laboratorio di disegno dal vivo dedicato ad Agostino Codazzi a Cura di Progetto 11. I bambini potranno disegnare su un enorme rotolo di carta, un murales in divenire dedicato all’esplorazione.

Al Pavaglione alle 19,30 si svolgerà il concerto de La Corelli dedicato ad Agostino Codazzi e appositamente prodotto per l’occasione.

Nell’anniversario dei 230 anni dalla nascita, La Corelli porta in scena un format teatrale che fonde in sé musica, danza e letteratura. In pieno accordo con le linee programmatiche di sperimentazione, unificazione delle arti e ricerca che caratterizzano la cooperativa, lo spettacolo dedicato ad Agostino Codazzi si configura come un Reading teatrale dove andranno in scena le parole dell’illustre lughese, le lettere e il materiale letterario di Codazzi verrà riscoperto grazie ad un meticoloso lavoro di ricerca presso la biblioteca Trisi di Lugo; ad accompagnare le sue parole, saranno le musiche scritte appositamente per questo spettacolo da Alicia Galli, fondendo quindi il passato con il contemporaneo. Sulle note eseguite in anteprima mondiale, si esibiranno inoltre due ballerini del centro studi danza di Lugo, per una fusione completa delle arti e una dimensione fisica ed emotiva di grande impatto.

Sul monumento di Baracca

Piazza Baracca sarà al centro di eventi e spettacoli: si parte il 5 luglio con l’ esibizione dei corsi di centro Studi Danza Asd, per continuare il 12 con Gym Show “La Ginnastica e le sue Stelle”, spettacolo di acrobatica aerea, ginnastica artistica, ginnastica ritmica e parkour della Scuola Federale Ginnastica Artistica Lugo A.s.d. e si conclude il 26 luglio con lo spettacolo del mitico mago Cristian.

In piazza dei Martiri nell’area verde antistante la Rocca per tutti e tre i mercoledì un appuntamento speciale: Laura Pisano + 2037 spa Collettivo ca Basegno propongono un grande live painting collettivo realizzato da un gruppo di ragazze e ragazzi del Liceo Artistico e dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna.

Piazza Trisi ospiterà anche esibizioni delle società sportive lughesi mentre in piazza Cavour il 5 luglio la Compagnia Tre Stelle presenterà “Never stop dreaming” e il 26 luglio I diavoli della frustasi esibiranno con uno spettacolo che si espande dal folk e fruste romagnole al boogie, hip hop, latino-americano e coreografie di balli moderni.

La Biblioteca, oltre alla già citata mostra dedicata a Codazzi, sarà presente nelle logge del Pavaglione con la “Biblioteca in gioco” nelle serate del 5 e del 26 luglio, sotto le logge del Pavaglione. Tantissimi giochi da tavolo tra novità e grandi cult tutti da provare, saranno a disposizione per tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, bambini e bambine insieme alle loro famiglie, ma anche per i ragazzi e le ragazze. Vi accompagneremo alla scoperta di questo mondo pieno di soprese e di magia, pronti a stare insieme e divertici in queste calde serate d’estate. sarà allestita un’ area libri alluvionati da parte di alcune librerie cittadine.

Per qualsiasi informazione inerente alle serate sarà presente un info point presso l’ingresso principale della Rocca che distribuirà le mappe dell’evento.