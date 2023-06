Appuntamenti con gastronomia e folklore fino a domenica 2 luglio

Entra nel vivo la quindicesima edizione del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, che fino a domenica 2 luglio animerà il centro storico del borgo medievale bassoromagnolo.

Gli avventori potranno scegliere (sicuramente non senza imbarazzo) tra ben 23 stand gastronomici da tutto il mondo: Angola, Albania, Argentina, Armenia, Austria, Brasile, Camerun, Cuba, Filippine, Francia, Grecia, Germania, Georgia, Iran, Marocco, Messico, Perù, Romania, Spagna, Thailandia, Vietnam, Pakistan, Stati Uniti. Nelle giornate di sabato e domenica, alcuni stand proporranno i loro piatti anche all’ora di pranzo. A questi si aggiungono poi i ristoranti e i bar del centro, tutti aperti per l’occasione.

L’edizione di quest’anno è dedicata all’Amazzonia, e saranno quindi numerosi i richiami all’America latina, a partire dalle mostre, come «Amazzonie» a cura di Brasil Festival e associazione Terra Brasilis, nella sala consiliare della Rocca e nel seminterrato (sala Sant’Apollinare) e «Mani d’oro Amazzonia» di Patricia Muniz nella sala Sant’Apollinare che proporrà anche il laboratorio BotanicArte.

Ogni sera sarà infatti possibile contribuire alla raccolta fondi «Romagna, Tè böta», con i quali poter acquistare attrezzature per la prevenzione la sicurezza territoriale, da dotazioni di brande a idrovore, fino a una torre faro con generatore. Anche «La via degli artisti», la tradizionale mostra d’arte collettiva lungo via Roma, devolverà il ricavato dell’acquisto di opere per beneficenza per progetti legati ai danni causati dall’alluvione.

Animazioni e spettacoli animeranno le vie del centro, con il palco principale allestito in piazza Marconi e performance artistiche nella Rocca e nelle vie del borgo nel corso dell’intera serata.

Sabato 30 giugno settembre tornerà inoltre il concorso gastronomico «Il piatto più buono – Eurovo per Popoli 2023», con una giuria tecnica presieduta da Elena Morlacchi da Masterchef 11. La premiazione avverrà nella serata di sabato.

Il Popoli Pop Cult Festival è organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in partnership con la Pro Loco di Bagnara e la collaborazione di associazioni e privati cittadini. Molti i sostenitori, tra i quali Gruppo Eurovo e l’olandese Van der Plass Sprouts rappresentano gli sponsor più importanti.

Il progetto Popoli 2023, presentato dal comune di Bagnara di Romagna al bando della Regione Emilia-Romagna su pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale – anno 2023 è risultato il migliore della Regione, classificandosi davanti a Comuni di dimensione molto maggiore e aggiudicandosi 20mila euro (il massimo contributo richiedibile).

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Bagnara di Romagna al numero 0545 905516, visitare le pagine Facebook e Instagram del festival, o il sito www.popolipopcultfestival.com.