Nella giornata di dopodomani, nella sala dell’Arengo del palazzo Podestà di Faenza, alle 10, un’iniziativa dedicata alle attività produttive colpite dalle alluvioni e le azioni da mettere in campo

Nella giornata di dopodomani, lunedì 3 luglio, nella sala dell’Arengo del palazzo Podestà di Faenza, alle 10, è in programma un incontro intitolato “Alluvione, imprese e commercio tra emergenza e ricostruzione”. L’evento, organizzato quale momento di approfondimento per illustrare le criticità subite dalle attività imprenditoriali a seguito del maltempo che ha colpito il territorio faentino a maggio, sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle azioni che verranno messe in campo per affrontare il tema della ricostruzione.

All’iniziativa della giornata di dopodomani, lunedì 3 luglio, ala palazzo Podestà di Faenza, alla quale saranno presenti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle associazioni di categoria, interverrà Vincenzo Colla, assessore regionale allo “Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali”.