Appuntamento martedì 4 luglio in piazza San Massimiano

Martedì 4 luglio in piazza San Massimiano a Punta Marina si terrà “In punta di piedi”, una serata di esibizioni di ballerini di vario genere (ballo liscio e ballo da sala; danze caraibiche; Boogie Woogie; danze latino americane; danze standard) della scuola di danza sportiva You and Me.

Evento promosso da Pro Loco Punta Marina Terme con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.