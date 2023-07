Da giovedì 6 luglio a domenica 9 luglio è in programma la notte rosa, una festa sempre più inclusiva che, in un messaggio di libertà, inclusione, empatia e condivisione, vuole abbattere ogni barriera

“Pink fluid”, è questo il messaggio dell’edizione 2023 della notte rosa, come affermato in una nota. Un messaggio di libertà e di inclusione, di empatia e di condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare la riviera adriatica, nella sua interezza. La grande festa collettiva, che si svolge nelle province di Rimini, di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Ferrara; dalla spiaggia alla collina, dai locali ai luoghi d’arte; tra concerti installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli e magiche scenografie, tinge di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi e monumenti da diciotto anni, celebrando l’accoglienza della nostra terra, un cult tutto romagnolo fatto di allegria, di abbracci e di sorrisi.

Anche quest’anno, prosegue la nota, il capodanno dell’estate porta con sé spettacoli, concerti, performance, happening, musica e belle atmosfere inclusive dalle mille sfumature rosa. Diversi, infatti, i luoghi che saranno illuminati per l’occasione. A Cervia si coloreranno la torre San Michele, il palazzo comunale e la fontana di piazza Garibaldi; mentre, a Milano Marittima, sarà la rotonda Primo maggio a illuminarsi. In programma eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti appuntamenti legati dal filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. La notte rosa, nella sua nuova declinazione “Pink fluid”, continua la nota, si rivolge in maniera trasversale a una pluralità di persone, ai giovani di oggi e a chi giovane non ha mai smesso di esserlo.

Per l’anteprima della giornata di dopodomani, giovedì 6 luglio, aggiunge la nota, Cervia scende alle in piazza Garibaldi alle 21, con una tappa de “La milanesiana”, rassegna itinerante ideata da Elisabetta Sgarbi, con Rita Pavone e con Giampiero Mughini. Tema dell’evento i sessant’anni di carriera di Rita Pavone, raccontati attraverso il dialogo tra Giampiero Mughini e tra la stessa cantante. Inoltre, la Pavone si esibirà in un concerto dal titolo “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, introdotto da Elisabetta Sgarbi.

Il giorno seguente, venerdì 7 luglio, si prosegue sempre in piazza Garibaldi e sempre alle 21, con l’iniziativa dal titolo “EstRosa danza pop e dintorni”, continua la nota. Un gran gala dance, dallo stile pop, che vedrà in scena la “Compagnia wonder boys”, diretta da Luciano Cannito, direttore artistico di “Art village”, e coreografata da Fabrizio Prolli, ballerino e coreografo televisivo; la “Step junior company”, sodalizio di giovani talenti; “Rita danza”, nome d’arte di Rita Pompili, reduce dal talent show “Amici”; Nnamdi Nwagwu, giovane talento della danza e della coreografia contemporanea; ed “Afro”, compagnia diretta da Carlo Kamizele, ballerino professionista hip hop di livello internazionale.

Infine, sabato 8 luglio, ancora in piazza Garibaldi ed ancora alle 21, prosegue la nota, è in calendario l’evento intitolato “Balamondo”, con Ron, Mirko Casadei e la sua “Popular folk orchestra”. Un’occasione per mettere insieme sia ragazzi, adulti e giovani famiglie, sia ritmi diversi per tutti i gusti. Il liscio, l’essenza della tradizione popolare romagnola, si unisce a un viaggio musicale attraverso culture e generi musicali diversi, creando una fusione unica e coinvolgente. Sotto la sapiente guida di Mirko Casadei, direttore artistico, il festival accoglie la sua “Popular folk orchestra”, una formazione di musicisti eccezionali che portano energia e passione sul palco. Non è tutto, però, perché “Balamondo” ospita anche una selezione di artisti di fama nazionale e internazionale, pronti ad incantare il pubblico con le loro performance straordinarie. A Cervia sarà Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, ad esibirsi, portando sul palcoscenico i suoi più importanti successi e ripercorrendo una lunghissima carriera che non accenna ad un rallentamento. Sempre sabato 8 luglio, infine, al parco Gemelli di Tagliata, alle 19, è in programma il concerto dei Qluedo. Il nome della band si ispira al famoso gioco da tavolo inventato a metà degli anni Ottanta, ed è proprio da quegli anni che i Qluedo traggono ispirazione per i loro primi concerti. Protagonisti per diversi anni di manifestazioni, di concerti e di rassegne musicali di impronta vintage anni Ottanta e Novanta, nel 2018 hanno rinfrescato lo show con un sound più attuale e più accattivante. Prima dell’esibizione, apertura dello stand gastronomico “La casina” con menù “Birra&salsiccia”, conclude la nota.