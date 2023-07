Tutti i giovedì di luglio il tradizionale appuntamento con dj set, concerti, spettacoli e mercatini

«La bella stagione», il calendario collettivo di appuntamenti di Conselice, torna ad animare piazza Foresti nei giovedì del mese di luglio (6, 13, 20 e 27).

Il primo appuntamento è giovedì 6 luglio a partire dalle 20.30 con il dj set a cura di Radio Sonora, mercatini, gonfiabili e un laboratorio con giochi per bambini organizzati dalla biblioteca comunale. Il secondo appuntamento vedrà invece un grande concerto in piazza Foresti, offerto ai cittadini conselicesi dalla agenzia padovana ArtWhyNot Srl, per cercare di allietare il difficile periodo post alluvione.

«Siamo contenti di poter riprendere i tradizionali giovedì in piazza – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Raffaella Gasparri -. A causa dell’alluvione siamo stati costretti a limitare o cancellare alcune iniziative. Avremo comunque una rassegna estiva con tanti appuntamenti, e due spettacoli dei giovedì in piazza sono stati offerti al Comune per i cittadini che hanno passato un periodo incredibilmente difficile: giovedì 13 avremo un grande concerto con djset e il 27 avremo uno spettacolo comico offerto da un vigile del fuoco che è stato in servizio qui durante l’alluvione ed è rimasto molto legato al nostro territorio, fino a voler offrire il proprio spettacolo, essendo anche un comico».

Il calendario completo delle iniziative della rassegna «La bella stagione» è disponibile sul sito www.comune.conselice.ra.it.