Per Ravenna Festival, Gianluca Tassinari, all’oboe, eseguirà le “Sei metamorfosi” di Britten, con lo spettacolo che sarà aperto da Giuseppe Sassatelli, presidente di RavennAntica

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 luglio, al museo Classis di Ravenna, alle 18.30, per la rassegna del Ravenna festival dal titolo “Qualunque melodia più dolce suona”, Gianluca Tassinari, dell’orchestra “La Corelli”, all’oboe, eseguirà le “Sei metamorfosi” di Benjamin Britten, brano che scrisse nel 1951 per la figlia di un amico compositore. L’evento sarà aperto da Giuseppe Sassatelli, presidente di “RavennAntica”, con un breve intervento sulla presenza degli Etruschi a Ravenna, poco ricordata dalla tradizione storica ma confermata dalla documentazione archeologica. Dopo la riflessione sulle molte trasformazioni di questo territorio, toccherà a Tassinari.

Pan, Fetonte, Niobe, Bacco, Narciso e Aretusa, sono questi i protagonisti dei miti di trasformazione a cui Britten ha dedicato le sue “Six Metamorphoses after Ovid”, pagine musicali per oboe solo che non potevano mancare fra i programmi proposti al museo di Classe, dove ogni evento della rassegna include anche una lettura di Lorenzo Carpinelli dal capolavoro ovidiano.

Nella prossima settimana, invece, sono due gli appuntamenti in programma al museo Classis. Mercoledì 12 luglio, il duo Elegia dell’orchestra “La Corelli” proporrà musiche rinascimentali e barocche; mentre Giulia Marsili racconterà di “Ravenna tra mare e terra”. Venerdì 14 luglio, infine, una dedica a coloro che hanno vissuto le difficili giornate dell’emergenza alluvionale, durante le quali il museo è diventato un hub di accoglienza. Per loro, il “Nonetto” dell’orchestra “Cherubini” esplorerà la storia del rock, dai Rolling Stones ai Queen, dai Pink Floyd a Jimi Hendrix. In questo caso l’introduzione sarà affidata a Francesca Masi, direttrice di “RavennAntica”, per un ricordo di quei giorni in cui il Classis ha confermato, come affermato in una nota, la propria vocazione a luogo aperto ed inclusivo.

Per quanto riguarda i biglietti, il ticket costa 5€ e valido per l’ingresso al museo Classis di Ravenna (contattabile telefonando allo 0544 473678, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, oppure visitando il sito web fondazione@ravennantica.org) in una data successiva, fino a domenica 3 settembre compresa. Infine, per maggiori informazioni e per comprare le prevendite è necessario telefonare allo 0544 249244, oppure visitare il sito web www.ravennafestival.org.