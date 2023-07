Tanti eventi in stile nipponico in occasione del “Tanabata”, la “Festa delle Stelle”

Dopo l’avvio in sordina a causa delle previsioni metereologiche avverse, venerdì 7 luglio si preannuncia una serata in grande stile, ricca di iniziative e proposte, per il centro di Ravenna e per i suoi Ravenna Bella di Sera. Tutto ciò grazie alle iniziative programmate dal Comitato Spasso in Ravenna, in collaborazione, per questo primo appuntamento del mese, con ASCIG, Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone, e gruppo Seta&Acciaio.

Dalle 20.30 spazio infatti alla “Serata giapponese sotto le stelle” con il cuore della città interamente dedicato alla cultura nipponica. Spettacoli di danza e arti marziali, animazioni per bambini, tè, dolci, saké e cibo giapponese, vestizione del kimono, origami, kintsuki, giochi da tavolo e numerose vetrine a tema nei negozi aderenti, saranno gli appuntamenti di questa serata aperta a tutti, dai bambini alle famiglie, dai ragazzi a gruppi di amici, nella notte di Tanabata, gli innamorati della Via Lattea particolarmente cari proprio ai giapponesi.

Via Salara ospiterà dalle ore 20.30 animazioni e laboratori per bambini a cura dell’associazione Tralenuvole e del socio ASCIG Mirko Zonzini che insegnerà come creare dei simpatici origami e giochi da tavolo giapponesi. All’erboristeria Segreti di Teodora sarà invece possibile, per tutta la serata, degustare tè e dolci dal Giappone. Sempre dedicata ai bambini di tutte le età, sarà attiva dal pomeriggio un’area gioco LEGO sotto i portici di via degli Ariani a cura Lego Monobrand store.

Alle 21 l’inaugurazione della seconda edizione di “Ravenna BANDA di Sera”, il Festival delle Marching Band che prendendo il via proprio in occasione del Tanabata dedicherà questo primo appuntamento al Giappone. Ad esibirsi sarà la Cartoon Street Band allestita all’interno dell’associazione Tumm Ets grazie alla collaborazione con Giacomo Casadio (sax tenore, leader e arrangiatore) che sarà affiancato da Leonardo Drei (sax alto) Sebastiano Maretti (trombone), Fabio Cimatti (sax baritono) Daniel Bruni (rullante). Il gruppo partirà da via Diaz, all’altezza dell’incrocio con via di Roma, e attraverserà la città eseguendo i brani delle sigle dei più famosi anime, i cartoni animati giapponesi, tra cui Dragonball, Lupin III, Jeeg Robot, Uomo Tigre, Cavalieri dello Zodiaco, Naruto, oltre a brani del repertorio jazz. Il corteo si chiuderà in piazza Baracca.

Dalle 21.15 in piazza del Popolo lo spettacolo “Seta&Acciaio, dalla Romagna al Giappone”, un percorso basato sulla danza e le arti marziali, sviluppato anche grazie alla collaborazione avviata con il Maestro Shimaguchi, noto per le coreografie dei combattimenti in Kill Bill I. Il gruppo Seta&Acciaio è composto da danzatori e artisti che propongono uno spettacolo unico del suo genere utilizzando le tecniche delle arti marziali, dalle più semplici alle più avanzate, dando vita a spettacolari combattimenti che armonicamente si amalgamano con la musica e il ballo moderno, per arrivare alle tradizioni romagnole e alle movenze dolci e coreografiche delle ballerine.

In piazza del Popolo e nei negozi aderenti saranno inoltre allestiti punti informativi ASCIG e verrà distribuita una cartina con i dettagli delle attività della serata. Chi si presenterà ai punti ASCIG vestito a tema giapponese, dal kimono alla yukata o altro abbigliamento ispirato al Giappone, cosplayer inclusi, riceverà un buono omaggio offerto da una delle attività aderenti fino ad esaurimento.

Per tutta la serata allo store Miyajima in via Antica Zecca sarà possibile noleggiare e indossare degli yukata, il tradizionale kimono estivo, e scrivere i propri desideri sui “tanzaku”, foglietti colorati da appendere a un ramo, tipici della notte del Tanabata. Si potranno inoltre realizzare origami e ammirare lo speciale allestimento di kimono, ceramiche e kintsugi, per immergersi completamente nell’atmosfera giapponese. In viale Baracca Kazuma ospiterà invece la Japan Game Night e chi lo vorrà potrà cimentarsi in giochi da tavolo giapponesi o a tema Giappone, come il celebre gioco del Go.

Allestimenti a tema Giappone nelle vetrine di tanti negozi aderenti all’iniziativa come La Fenice (via Costa), Podere Pilicca (piazza A. Costa), Ottica Fielmann e Ottica Gianni Greco (via Cavour), Nonsolocarta (via Cairoli), Ca’ de Vèn (via C. Ricci), Gianola Shop (via Mazzini) e gli esercenti di Borgo San Rocco Ferramenta Fiammenghi, Masini Modern Craft, Il Petalo, Ag.Immobiliare San Rocco. Nel percorso espositivo anche le vetrine della Cassa di Risparmio di Ravenna in piazza del Popolo.

Parallelamente in Piazza Kennedy, le attività promuoveranno, nei venerdì di luglio, una serie di piccoli concerti e serate musicali che integreranno e amplieranno l’offerta di Ravenna BANDA di Sera. Venerdì 7 al Fellini Dj Fary & Asero Percussion.