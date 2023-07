Il grande Capodanno dell’Estate non si ferma ed è pronto a regalare a migliaia di persone un pieno di energia ed emozioni

Prosegue la travolgente cavalcata della Notte Rosa – Pink Fluid. Dopo una partenza con il botto, premiata dall’entusiasmo del pubblico che ha affollato piazze, strade, monumenti, arene, lungomari, spiagge, parchi di divertimento, il grande Capodanno dell’Estate non si ferma ed è pronto a regalare a migliaia di persone un pieno di divertimento, energia ed emozioni. Anche nella giornata di domani, sabato 8 luglio, non mancheranno i concerti gratuiti con i nomi più celebri della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, che tingeranno di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti, da Comacchio a Cattolica, attraverso le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Un evento corale, un vero e proprio Capodanno estivo.

Quasi 100 eventi in programma, 110 chilometri di costa, 26 Comuni coinvolti, tra città, castelli e paesi dell’entroterra e località della Riviera: questi i numeri dell’edizione 2023 che renderà indimenticabile il fine settimana in tutta la Romagna e nel Ferrarese, con la sua consueta formulata che valorizza lo spirito di accoglienza tipicamente romagnolo e la voglia di fare festa nel segno della massima inclusione.

Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. Un’edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l’occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province.

La lunga di musica e divertimento in Romagna e nel Ferrarese culminerà alle prime luci dell’alba, con i tradizionali concerti al sorgere del sole. Momenti imperdibili con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Domenica 9 luglio, Morricone all’Alba”, è il concerto alla Certosa Monumentale di Ferrara alle 5.30. Un omaggio a Ennio Morricone e a Michelangelo Antonioni con Ensemble del Conservatorio Frescobaldi. Nello stesso orario Lido di Dante, a Ravenna, diventerà una location d’eccezione per la suggestiva esibizione del duo di violoncellisti di The Barock side of the Cellos e del gruppo GuerzonCellos. Alba in musica anche sulla spiaggia di Riminiterme, a Miramare, a partire dalle 5.30: quest’anno sarà l’Orchestra Rimini Classica a presentare Le Quattro Stagioni di Vivaldi, con il violino solista di Mihaela Costea. Grande attesa a Riccione, per lo spettacolo di Paola Turci che saluterà l’alba in piazzale Roma dalle 5.15 alle 7.15. A Bertinoro gran finale nella Corte interna della Rocca, con il concerto all’alba in compagnia dell’Orchestrona della scuola di musica popolare di Forlimpopoli, dalle 5.37.

Di seguito una panoramica degli eventi di sabato 8 luglio divisi per province.

Provincia di Ferrara

In occasione della Notte Rosa, a Ferrara per domani sabato 8 luglio, è prevista l’apertura serale straordinaria del Castello Estense dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.30). In Castello sarà allestita la mostra “Arrigo Minerbi tra liberty e classicismo”. Inoltre, per valorizzare il patrimonio culturale artistico e legarlo con l’evento, ormai consolidato da anni, il Castello, simbolo storico, culturale ed artistico della città, sarà illuminato di rosa. Nell’ambito del Summer Vibez musica con Paul Kalkbrenner in piazza Trento Trieste (a pagamento, dalle 19.00). Inoltre, a partire dalle 17.30, nella piazzetta antistante Porta Paola, sarà invece allestita un’area relax con aperitivo tematico: spumanti rosé del territorio a cui abbinare le Pink Tapas dell’Orcobacco. Nella cornice dei Giardini della Certosa Monumentale di Ferrara andrà in scena dalle 21.15 “Gentiluomo in mare”, lo spettacolo di Maria Paiato tratto dal romanzo omonimo di Herbert Clyde Lewis. Una novella perfetta, un apologo beffardo: il racconto ironico, appassionante e imprevedibile di un uomo ‘scialbo come una tela grigia’ che si ritrova a riflettere sul senso della propria esistenza dopo essere caduto, malauguratamente, nelle acque dell’Oceano Pacifico.

A Comacchio la cavalcata della Notte Rosa prosegue in viale Carducci (Lido degli Estensi) a partire dalle 21.00 con Pink Night Fever: dj set, esibizioni di gruppi di ballo con costumi a tema, e punti selfie. Nel Lido delle Nazioni, viale Jugoslavia, dalle 21.30, risuonerà il ruggito dei mitici anni ‘80 con un poker composto da Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Rockets. Strada Facendo è lo spettacolo omaggio a Claudio Baglioni, tra musica, danze, storie e anedotti. Dalle 21.30 all’Arena Palazzo Bellini.

In occasione del week-end della Notte Rosa l’Ecomuseo di Argenta propone delle iniziative alla scoperta dello splendido scenario naturale del Delta del Po: l’8 luglio, dalle 9.30, tutti in bicicletta per un itinerario ad anello in bicicletta di circa 11 km della durata di 2 ore e mezza alla scoperta delle zone umide delle Valli di Argenta e della sua particolare biodiversità.

Prosegue Tresinfesta Pink 2023″: a Tresignana festeggiamenti ed esplorazioni culturali (fino al 10 luglio) fra monumenti di architettura razionalista colorati in rosa, accompagnati dalla musica di “Alex Mari & The Lovers”, “Bononia Sound Machine”, “Highway To Hell”, “I Giullari”, e un ricco cartellone di iniziative collaterali. (in piazza Italia, a partire dalle 16.00).



Provincia di Ravenna

Secondo appuntamento a Ravenna con “Spritz & The City”, una visita guidata a cavallo tra storia, arte, cultura e gusto: partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo, ci si addentrerà alla scoperta del centro storico della Capitale del Mosaico per concludere con un aperitivo a base di spritz e piadina (dalle 16.45 alle 18.45). Sempre a Ravenna si tiene, dal 1° luglio fino al 30 settembre, “Mosaici contemporanei”, tour guidato al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna (dalle 16.15 alle 18.15 in piazza San Francesco). Dalle 17.00 a Mirabilandia ingresso speciale a soli euro 9,90. Il parco divertimenti più grande d’Italia ospiterà una serata speciale con i djset a cura di Jody e Leonardo Cecchetto e i dj e i vocalist del Samsara di Riccione. Un grande evento per festeggiare la maggiore età della ‘Notte Rosa’. Per questo, i primi 1000 diciottenni (documento con anno di nascita 2005) che si presenteranno al parco, riceveranno in omaggio l’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento.

A Marina di Ravenna in piazza Dora Markus (dalle 21.00), da non perdere il concerto di LDA, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival, che farà tappa in piazza Garibaldi a partire dalle 21.00 a Cervia fondendo la grande musica mondiale con la tradizione popolare romagnola. In scena Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra insieme a Ron.

In contemporanea il concerto dei Qluedo a Tagliata di Cervia, nella cornice del Parco dei Gemelli a partire dalle 21.00.

Provincia di Forlì-Cesena

Sul palco dell’Arena Rubicone, a Gatteo Mare, spazio ai Cani Sciolti con un tributo a Max Pezzali (inizio ore 21.30).

A Bagno di Romagna, in piazza Ricasoli, riflettori accesi dalle 21.00 sul concerto degli Extraliscio. La voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali.

Nell’ambito del San Mauro Mare… Get in the pink fluid, direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, live and talk show con Federica Carta, sarà ospite a all’Arena Arcobaleno, in via della Libertà, a partire dalle 21.30.

Il Festival Internazionale DIDJIN’OZ 2023 prosegue a Forlimpopoli (con ingresso a pagamento): in piazza Garibaldi a partire dalle 16.00 artisti provenienti da tutto il mondo, mercatino di strumenti e oggetti etnici, ospiti a sorpresa e tanti workshop tenuti dai musicisti, stand gastronomici con bar e cucina.

Bertinoro celebra sua maestà… la piadina IGP. “Piadina Night” è il titolo dell’iniziativa che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel gusto tra piade classiche e gourmet. A partire dalle 19.30 in piazza della Libertà enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento.

A Portico di Romagna giunge alla sua 13° edizione “Chef sotto al Portico”, il festival internazionale di cucina che per tre giorni ospita 10 chef eccellenti provenienti da tutto il mondo (dalle 10.00 alle 19.00, in via Roma).

A Savignano sul Rubicone si terrà “Una Notte Rosa al Museo”: a partire dalle 20 al Museo del Compito in via San Giovanni letture animate a tema mitologico con Giulia Baldassari, a seguire Cinepopcorn e il mattino successivo colazione tutti insieme (evento riservato ai bambini dalla IIª alla Vª elementare).

Provincia di Rimini

Fondazione Verdeblu propone a Bellaria “Bellezza e Benessere in Rosa” che porterà al porto canale, dalle 7 alle 11 e dalle 18 alle 22, momenti di slow wellness e benessere. Al porto canale, con imbarco alle 15.30, da non perdere l’appuntamento con “Energy Boat”, l’aperitivo itinerante più cool dell’estate, con dj set a bordo della motonave Super Tayfun. In via Panzini e lungomare Colombo dalle 21 va in scena il “Carnevale in Rosa”: grande sfilata di carri allegorici, cortei mascherati, musica e una pioggia di coriandoli e caramelle.

A Rimini sarà di nuovo protagonista la grande musica, per ballare e cantare sulle note dei grandi successi dell’estate. Dalle 20.30 andrà in scena il terzo appuntamento con Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. Il più grande evento musicale televisivo dell’estate, condotto da Andrea Delogu e Nek, farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle tre serate che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2. Saranno 70 gli artisti in arrivo al TIM Summer Hits a Rimini per uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche. Sul palco nelle tre serate si alterneranno Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse,Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto. A Rimini spazio anche al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Rimini ospiterà anche la quinta edizione della “Pink Race”, la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e sui km 7 non agonistica, fino alla corsa giovanile, valevole per la quarta prova del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada. La gara agonistica, con partenza alle 17.30 da via Clerici, si disputa su un circuito realizzato appositamente a misura di podista, una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.

In occasione della Notte Rosa, alle ore 10.30 la montagna a sbarca anche nel centro storico di Rimini, in piazza Cavour, che sarà animata dalle note della Banda sociale di Cavalese. Le magiche atmosfere felliniane faranno da sfondo al City Tour con visita guidata al Fellini Museum e aperitivo (ritrovo alle 18.00 in Corso d’Augusto 235): un itinerario culturale tra vicoli e quartieri e i monumenti più belli e suggestivi di Rimini. Per gli amanti della natura, è in programma “Lucciole sul Tevere”, escursione notturna che parte dalla località Balze di Verghereto fino a raggiungere la sorgente del Tevere e le sue cascatelle, immersi in un caldo abbraccio luminoso (ritrovo alle 20.00 presso il parcheggio sulla destra prima del ponte di Tiberio).

A Torre Pedrera prosegue “La Notte Rosa baby”: sul Lungomare, dalle 21.00, con il concerto della Cover Band. Un programma ricco di sorprese, che proseguirà fino al 9 luglio.

Let the music come in… Rivazzurra” è il titolo della rassegna che animerà i Giardini di viale Regina Margherita di Rivazzurra, a partire dalle 21.00: la seconda delle tre serate sarà in compagnia della musica con i “FuoriTempo”.

In piazza Pascoli a Viserba, dalle 21.00 sarà la volta dello spettacolo di folk tradizionale con i “Fiemme Musikanten”, amici della Val di Fiemme che da Cavalese sbarcano in spiaggia. A Viserbella, dalle 21.00, si accenderanno i riflettori sul Pink Party con schiuma party al bagno 47.

La Notte Rosa contagerà anche Italia in Miniatura di Rimini: nel parco di miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia si tingerà di rosa (dalle 10.00 alle 18.30).

A Rivabella la Notte Rosa sarà in compagnia di Gianni Drudi, tra musica e animazione in piazza Adamello dalle 21.00.

Il risveglio a Riccione sarà nel segno del benessere con la rassegna “Yoga al sorgere del sole” nel suggestivo scenario di Villa Mussolini che si desterà alle prime luci dell’alba con la lezione dell’insegnante Renza Bellei, a partire dalle 6.30. La voce di Carmen Consoli sarà invece la colonna sonora del concerto in piazzale Roma. Sul palco dalle 22.00, insieme alla cantautrice, anche Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Aquafan di Riccione celebra l’arte e la cultura con ‘Love is Love’, in collaborazione con Skills Comunicazione. I famosi street artist di fama internazionale di Technicalz Team, hanno creato una nuova opera d’arte a terra: 200 mq di superficie colorata negli spazi della mitica