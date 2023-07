Organizzata dal gruppo Sanremo Famosi col supporto dell’Associazione Ravenna Galla Placidia

“Da anni, come gruppo ‘Sanremo Famosi’, siamo impegnati ad organizzare al Teatro Socjale di Piangipane una serata benefica con lo scopo di devolvere l’intero ricavato alle associazioni che sosteniamo: ‘Auxilia Onlus’ e ‘Il volo di Martina’” esordisce il Gruppo Sanremo Famosi in una nota.

“La tragedia che ha colpito recentemente il nostro territorio ci impone di ritornare sul palco – continua – con l’intento di raccogliere fondi a favore delle persone danneggiate dall’alluvione, fondi che verranno, tramite l’associazione ‘Ravenna Galla Placidia’, donati direttamente alle persone più bisognose seguendo le indicazioni di Caritas Ravenna che, mediante i punti di ascolto itineranti, è riuscita a stilare degli elenchi di priorità”.

Con questa finalità, è stata organizzata una serata musicale per il giorno 13/07/2023 alle ore 21,00 presso lo stabilimento balneare “Marina Bay” di Marina di Ravenna, durante la quale si esibiranno avvocati, medici e primari ospedalieri, giudici, politici locali, imprenditori, pensionati… ed anche professionisti della musica come Sonia Davis e Vittorio Bonetti, oltre agli ormai famosissimi “Balle and Friends”.

L’incasso della serata, € 25,00 a persona, verrà interamente devoluto agli alluvionati con le modalità sopra riportate.

Vi chiediamo di partecipare numerosi, questa iniziativa andrà a completare le iniziative già svolte che hanno portato alla raccolta di quasi 150.000,00 € in denaro in fase di distribuzione e di elettrodomestici già distribuiti agli alluvionati per circa € 400.000,00.