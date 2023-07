Agri-picnic, mercatino del contadino, musica e animazioni per grandi e piccoli a Palazzo San Giacomo nelle giornate di giovedì 27 luglio e giovedì 31 agosto a partire dalle 18.30

Nella magica e suggestiva location di Palazzo San Giacomo sta per arrivare Picnic a Palazzo, una doppia occasione per trascorrere serate magiche e diverse da tutte le altre. Due gli appuntamenti all’insegna del buon cibo contadino, della musica live e dell’intrattenimento organizzati dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica. In famiglia, in coppia o con gli amici, Picnic a Palazzo è davvero per tutti!

Come si svolge la serata?

Giovedì 27 luglio 2023

Alle 18.30 comincia un viaggio alla riscoperta dei giochi dimenticati con il Ludobus di Kaleidoscoop: giochi in legno, della tradizione popolare, d’ingegno verranno messi a disposizione di bambini, ragazzi e adulti.

A seguire, con inizio alle 21.00, Fabrizio Caveja e Olivia Dalbon in concerto fra dialetto e nuovi mondi. Con echi battistiani e una forte contaminazione nera, Fabrizio Caveja propone un cantautorato che può definirsi selvatico. Dal 2023 si esibisce in acustico voce-chitarra con Olivia Dalbon ai cori e alle percussioni. Testimone della Romagna più polverosa e oscura, granitico nemico di una romagnolità bonaria stereotipata, porta dal vivo anche alcuni brani internazionali tradotti in lingua romagnola, così come alcune letture di poesie, racconti e fiabe in romagnolo (sia tradizionali che proprie), convinto sostenitore che “in romagnolo non si debba per forza solo ridere”.

Giovedì 31 agosto 2023

Alle 18.30 Kid Lights propone i Wizard Games, un’entusiasmante avventura per apprendisti maghi e streghe che vogliano divertirsi mettendosi alla prova con sfide magiche, ambientate in una Scuola di Magia in stile Hogwarts rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni. Erbologia, pozioni, scacchi e quidditch: i Wizard Games sono un’opportunità unica per celebrare la sinergia tra maghi, streghe e babbani, la collaborazione leale e l’amicizia tra i popoli di ogni genere. Per partecipare clicca sul link disponibile sul sito del Comune di Russi (https://www.comune.russi.ra.it/)

Alle 21.00, invece, concerto dei Jam Republic, un gruppo di giovani russiani con la passione per la buona musica.

In entrambe le serate potrai comporre la tua cassettina Picnic con:

le insalatine, la piadina, i formaggi e la frutta di stagione di Ortofrutta Pattuelli (Russi);

(Russi); il miele di Fattoria Cà di Sino (Brisighella);

(Brisighella); i salumi di mora romagnola dell’ Az. Agr. Cà ad Là (Brisighella);

(Brisighella); i tortellini e la pasta imperiale estiva di Cappelletto82 (Russi);

(Russi); il gelato artigianale di Bottega del Gelato (Russi);

(Russi); i vini autoctoni di Az. Agr. Ravagli (Ragone);

(Ragone); la birra agricola di Birrificio La Mata (Solarolo);

(Solarolo); i succhi 100% frutta di Bacche del Benessere (Ravenna).

Dopo esserti accomodato, potrai gustare le eccellenze gastronomiche del menù rilassandoti sotto le stelle. Porta con te un telo o una coperta in cui poterti sdraiare nel prato o sui pallet.

Dalle ore 18.30 alle ore 22.00, sarà inoltre possibile visitare Siembra Directa. L’arte che sta dalla parte del suolo, la mostra attualmente ospitata a Palazzo.

Per info:

Ufficio Cultura – Comune di Russi

0544 587642

cultura@comune.russi.ra.it