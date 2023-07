punti ristoro, mostre d’arte, fotografia e artigianato, mestieri della tradizione, solidarietà, musica e animazioni saranno proposti nelle varie tappe



Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio si svolgerà fra Bagnacavallo e Villa Prati una nuova edizione di “A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio”, la grande festa d’estate promossa dal Comune e dal Consiglio di zona di Villa Prati con la Pro Loco di Bagnacavallo.

Nelle dieci tappe lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra aree pubbliche e corti private delle case di via Destra Canale Naviglio Inferiore, dalle 19.30 ci saranno degustazioni di vino e prodotti tipici, punti ristoro, mostre d’arte, fotografia e artigianato, mestieri della tradizione, solidarietà, musica e animazioni saranno proposti nelle varie tappe e i visitatori potranno muoversi liberamente, a piedi o in bicicletta.

La manifestazione si aprirà mercoledì 19 luglio alle 19.30 con l’intitolazione dell’area verde di via Buozzi ad Alfonsina Strada, nata nel 1891 con una passione ai tempi tutta maschile, quella della bicicletta, alla quale si dedicò con determinazione fino a conquistare nel 1938 il record femminile dell’ora a Longchamp, in Francia, fissandolo a 35,28 chilometri. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la biblioteca Taroni, rientra nel progetto “Sulla via dell’uguaglianza – Per una toponomastica femminile”.

Questo il programma sintetico delle dieci tappe previste:

1. Ingranaggi agricoli (parco Buozzi)

– Esposizione di macchine agricole e per il giardinaggio a cura di Laghi Romano

2. Dalla cantina al bicchiere (cantina Le Romagnole)

– Degustazione di vini sfusi a cura di “Le Romagnole”

3. Drink & Caplét (civico 10)

– Mercoledì 19 e giovedì 20: Casetta bar di Nella&Luis

– Soltanto giovedì 20: ristoro, esposizione creazioni in ceramica e musica a cura dell’associazione L’isola che non c’è

4. Brindisi d’estate (civico 12/a)

– Bar sotto le stelle a cura di Chiribilli e Piazza Nova

– Pesce fritto a scopo benefico a cura di Sci club Scarpantibus

5. Guardando, gustando, ascoltando… (Molino Quercioli, civico 16)

– Apertura straordinaria del Molino Quercioli con assaggi e vendita

– Degustazioni a cura di: associazione L’incontro, Tiffany Kitchen, Caffè il Ponte, A la mi manira foodtruck, Lions Club Bagnacavallo, Forno Rambelli San Potito

– I giunchi del canale Naviglio mostra e laboratorio d’intreccio dell’erba palustre a cura dell’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri

– Mercatino di tele stampate a cura dell’Ass. Volontari e Amici IOR

– Mercoledì 19: Musica con Valentina Marchetti

– Giovedì 20: Spettacolo di improvvisazione teatrale di 05QuartoAtto

6. Golosità d’estate (civico 18)

– Porchetta dell’Azienda Agricola Testa Lara e Lasagne della Ca’ di Pre’ accompagnati da birra artigianale Icb di Mezzano e sangria

7. Per tutti i gusti (civico 24)

– Arrosticini, vino, bevande, schiacciatina e Rock’n’Roll a cura di E.venti Caffè in collaborazione con gli Amici del Forno

8. Frutti e dolcezze sotto le stelle (Terra Aguta, civico 26)

– Mercoledì 19: Frutti & stelle agri-picnic contadino con le aziende e Terranostra, associazione degli agriturismi di Coldiretti Donne Impresa-Campagna Amica: alla scoperta delle eccellenze del territorio, musica con Vittorio Bonetti

– Giovedì 20: Dolcezze sotto le stelle fichi e squacquerone e altre loverie romagnole con l’associazione Il Senato di Villanova e la musica della Psa Band. Il ricavato sarà devoluto agli alluvionati del territorio

9. Arrampichiamoci (cortile chiesa Villa Prati)

– Punto informativo e parete da arrampicata per bambini e adulti a cura di Cai – Club Alpino Lugo

10. Coro di sapori e musica (area parrocchiale, civico 71)

– Cena a partire dalle 19 con menù di piatti tipici a cura della Parrocchia di Villa Prati e dell’associazione Amici di Neresheim

– Birra artigianale con il birrificio agricolo Beerserk

– Proiezioni video e fotografiche a cura dell’associazione Amici di Neresheim sulla storia e le attività dell’associazione

– Mercoledì 19: intrattenimento musicale con canti gospel del coro The Colours of Freedom

L’iniziativa è sostenuta da Mixer spa.

La cooperativa sociale Il Mulino garantirà un servizio navetta tra i due capolinea (parcheggio di largo De Gasperi a Bagnacavallo e piazzale della chiesa a Villa Prati) con corse ogni 25 minuti dalle 20 alle 23.30 e fermate nei principali punti lungo il Canale Naviglio (Agrozoo, incroci via Viola Graziani, carraia Romita, piazzale Chiesa Villa Prati e piazza Don Succi Villa Prati).

Info:

Ufficio Cultura 0545 280864

www.bagnacavallocultura.it



Facebook: Comune di Bagnacavallo