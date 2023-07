Qualche interessante novità: la cena di gala al ‘nuovissimo’ Woodpecker e un’importante appendice in chiave solidale per gli alluvionati

Il conto alla rovescia per il Vip Master 2023 è iniziato. Venerdì 21 e sabato 22 luglio andrà in scena l’edizione n.32. Qualche interessante novità, non mancherà, come ad esempio la cena di gala al ‘nuovissimo’ Woodpecker, e una importante appendice in chiave solidale per gli alluvionati. La tradizione resta tuttavia il cavallo di battaglia. E la tradizione dice che, il torneo di tennis più atteso dell’estate, si svolgerà come al solito sul campo centrale del Circolo tennis di via Jelenia Gora, a Milano Marittima.

Mario Baldassari, che organizza l’evento assieme al figlio Patrick, ha anticipato il tema conduttore: «Il Vip Master 2023 sarà nel segno della resilienza, della solidarietà e della ripartenza. Abbiamo fatto dei sacrifici, ma già adesso c’è molta curiosità e altrettanta attesa. Riceviamo molte chiamate da parte dei turisti, sempre molto curiosi di avere delle anticipazioni. Per noi è uno stimolo ad andare avanti».

Sul cast dei partecipanti c’è come sempre il top secret, che verrà svelato a poche ore dal primo match. L’elenco completo degli ospiti infatti, sarà reso noto solo a ridosso dell’evento e sarà sempre ‘in divenire’ perché le sorprese potrebbero concretizzarsi anche all’ultimo momento. Solo per dare la dimensione, basta ricordare i personaggi, gli attori, le soubrette e gli sportivi che hanno animato l’edizione dello scorso anno: Matilde Brandi, Giucas Casella, Davide Cassani, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Cruciani, Maria Laura De Vitis, Anna Falchi, Gene Gnocchi, Valeria Marini, G.B. Olivero, Paolo Pambianco, Edoardo Raspelli, Antonio Razzi, le 3 principesse Selasssiè, Vittorio Sgarbi, Mila Suarez, Giacomo Urtis e Costantino Vitagliano.

Nell’albo d’oro del torneo, figurano nomi di grandissimo richiamo. Basterebbe citare la coppia Antonio Cabrini-Eros Ramazzotti, che vinse il doppio della prima storica edizione del 1991. Ma, al Vip Master, hanno giocato e vinto anche Alberto di Monaco, Franco Nero, Chiambretti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Gianni Rivera, Anna Falchi, Victoria Silvstedt, Walter Nudo, Nina Moric, il principe di Savoia Emanuele Filiberto, Morgan, Elisabetta Gregoraci, senza dimenticare Pantani, Sacchi e Vieri.

Questo è il programma del Vip Master 2023. La serata di venerdì 21 luglio prevede l’inizio delle gare alle 20.30. Al termine dei match, verrà consegnato il premio Ambiente ‘Vip amici del mare’, poi ci si trasferirà al Paparazzi 242 per proseguire la serata in musica con invitati vip, autorità e sponsor.

Sabato 22, di nuovo al Paparazzi 242, il brunch sarà servito alle 13. Dopo il pomeriggio di relax e l’aperitivo delle 17.30, ci si trasferirà al Circolo tennis per le gare di finale, a partire dalle 20.30. Ultimate le premiazioni, verso mezzanotte, si accenderanno le luci del Woodpecker per la cena di gala.

Domenica 23 infine, la partnership col Parco Zoo Safari, di fronte a Mirabilandia, porterà i vip, le autorità e gli sponsor alla visita del parco a partire dalle 10.