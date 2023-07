Si è concluso il torneo di tennis più atteso dell’estate

Si è concluso il Vip Master 2023, il torneo di tennis più atteso dell’estate si è tenuto venerdì 21 e sabato 22 luglio sul campo centrale del Circolo tennis di via Jelenia Gora, a Milano Marittima, con qualche interessante novità come la cena di gala al ‘nuovissimo’ Woodpecker, e una importante appendice in chiave solidale per gli alluvionati.

Un’edizione “Nel segno della resilienza, della solidarietà e della ripartenza” come aveva già anticipato Mario Baldassari, che ha organizzato l’evento assieme al figlio Patrick.