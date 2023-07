gran finale con lo spettacolo di giochi di prestigio del mitico mago Cristian

Nuovo e ultimo appuntamento con i Mercoledì sotto le stelle il 26 luglio nel centro storico di Lugo.

Una serata che riserva ancora tante occasioni per grandi e piccoli e vede un’iniziativa speciale all’interno del Pavaglione a cura dell’associazione gli Ecocentrici.

Clean out sotto le stelle è il titolo che racchiude le varie proposte che gli Ecocentrici prevedono nel quadriportico. Alle 19.30 Recycle Yoga a cura di Claudia Mazzolani, alle 20.30 Esplosione di Biodiversità! workshop per i più piccoli dedicato all’importanza della biodiversità entomologica e alla sua tutela. Si tratta di un laboratorio nel quale si scopre cosa si intende per insetti impollinatori e quali ospitano i nostri giardini. Si realizzano vere e proprie “bombe di semi”, utilizzando carta di giornale riciclata, per stimolare la biodiversità entomologica attraverso un’attività outdoor di guerrilla gardening (dai 5 agli 11 anni). Alle 21.30 Asianoia live, un gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021, che presenta il primo EP “Asianoia” pubblicato nel 2022; in apertura sessione acustica con Letilista. Alle 22.30 dj set con Ale Para. Dalle 19:30 alle 23:30 Swap Party al centro del Pavaglione e svuota magazzini nei negozi del centro aderenti all’iniziativa.

Sempre nel Pavaglione, sotto le logge, tornano i giochi da tavolo della “Biblioteca in gioco” a cura della biblioteca Trisi.

Sul monumento di Baracca gran finale con lo spettacolo di giochi di prestigio del mitico mago Cristian.

In via Baracca tornano le esibizioni a cura della scuola di Musica Malerbi e in corso Garibaldi appuntamento con “Esploriamo il castello di Zagonara” attraverso i suoi reperti e il racconto degli archeologi del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna progetto “Bassa Romandiola” in collaborazione con il Comitato per i Beni Culturali del Comune di Lugo. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Questi appuntamenti si aggiungono ai consueti che hanno caratterizzato tutti i mercoledì e si trovano a questo link: https://www.comune.lugo.ra.it/Novita/Comunicati-stampa/Il-5-12-e-26-luglio-a-Lugo-tornano-i-Mercoledi-sotto-le-stelle,