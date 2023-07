Gli eventi in programma in settimana

Proseguono gli appuntamenti in piazza San Francesco e ai Chiostri Francescani per Ravenna Bella di Sera, il cartellone delle serate estive della città di Ravenna, già partito ad inizio luglio con Ravenna Banda di Sera e le Piazze della Solidarietà, promosso dagli assessorati a Turismo e Commercio in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna e molteplici realtà culturali.

In piazza San Francesco martedì 25 luglio, alle 21.15 la serata sarà dedicata ai più piccoli con I tre Porcellini, all’interno della rassegna itinerante “Burattini alla Riscossa”.

Mercoledì 26 luglio Sotto le stelle di Galla Placidia, a cura di Ensemble Mariani, inaugura il proprio programma con Così Celeste – Omaggio a Zucchero Fornaciari, a cura di Sergio Casablanca e le Gocce. Cantante, imitatore, cabarettista ha partecipato a eventi prestigiosi (Castrocaro, Sanremo Rock), a trasmissioni televisive come “Il Senso della vita” con Paolo Bonolis e “Geo & Geo.

Giovedì 27 luglio nella splendida cornice del Chiostri Francescani, sempre alle 21.15 è in cartellone il concerto Bene, Bravi, Bis! In programma… i fuori programma, con il duo pianistico Roberto Metro ed Elvira Foti.

Venerdì 28 e sabato 29 luglio, in piazza San Francesco, alle 21.15, due incontri speciali con Treccani – Lezioni Italiane. La prima serata vedrà sul palco Edoardo Camurri con la lezione dal titolo “Data vs. Dada. Affrontare l’era digitale con James Joyce e altri maestri“, mentre nella seconda serata Giorgio Vallortigara ci parlerà di un “Viaggio al centro del cervello”.

Domenica 30 luglio, Sotto Le Stelle di Galla Placidia, in piazza San Francesco, alle 21.15, propone Celeste Gugliandolo, La musica di Astor. Seconda classificata a Xfactor5 nel 2012 pubblica 3 album con l’etichetta Sony Music e un album con l’etichetta inglese BlackCat. Testimonial della campagna pubblicitaria McDonald’s 2014, è attualmente conduttrice televisiva di “Xfactor on Ice” e vocal coach della trasmissione “Verdi a Modo Mio” prodotta da DeaKids per Sky.

Confermato anche venerdì 28 luglio dalle ore 21, con partenza da via Argentario, l’ultimo appuntamento con Ravenna BANDA di Sera, il festival delle marching band, che vedrà esibirsi questa volta Pulsar. Marching band di giovani percussionisti e ballerini che si esibiscono utilizzando in modo creativo materiali di riciclo, ridando vita attraverso i ritmi sudamericani a bidoni, secchi e lastre in disuso. Si parte da piazza del Duomo e, dopo un percorso cittadino, arrivo previsto in piazza Kennedy, dove si svolgerà la seconda serata di “Cantine in Città”. La direzione artistica di “Ravenna BANDA di Sera” è curata da Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali.

Nell’ambito del progetto “Piazze della Solidarietà”, piazza del Popolo ospiterà l’iniziativa di Cantine in Città, come seconda data dell’evento estivo, ma anche come recupero della prima, prevista per fine giugno e annullata a causa del maltempo. Per tutta la serata di venerdì, dalle 18.30 alle 23, il gruppo di “Cantine in Città”, già promotore di iniziative simili, ha invitato a Ravenna numerose cantine vinicole di diverse zone colpite dalle alluvioni e dalle frane di maggio tra cui quelle del collettivo “Stella dell’Appennino” di Modigliana, realtà di Brisighella e altre zone della Romagna. Tutte, rigorosamente, colpite e fortemente danneggiate nelle scorse settimane.